Cientos de personas se manifiestan en Santiago contra los proyectos urbanísticos de la Xunta

Cientos de personas se manifestaron este sábado en Santiago de Compostela para reclamar a la Xunta la paralización de los proyectos de interés autonómico (PIA). La convocatoria reunió a vecinos de distintos puntos de Galicia que consideran que estas iniciativas amenazan sus viviendas, el entorno en el que viven y la identidad de sus localidades.

La movilización arrancó pasadas las 12:00 horas en la Alameda y concluyó en la plaza de Praterías, donde los participantes dieron lectura a un manifiesto. Durante el recorrido, los asistentes corearon consignas contra la especulación urbanística y dirigieron sus críticas al presidente autonómico, Alfonso Rueda, y a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Entre los colectivos presentes estaban los afectados por los proyectos de Mallou, Lavacolla, Monte Mero, el Ofimático y Lavadores. Aunque las actuaciones se desarrollan en diferentes ámbitos, los participantes compartieron su rechazo a un modelo que, según denuncian, puede poner en peligro hogares y transformar sus barrios sin tener suficientemente en cuenta la opinión de quienes residen en ellos.

La Coordinadora Galega PIA NON! defendió que detrás de cada parcela afectada hay familias y una historia vinculada al territorio. La plataforma cuestionó el uso de esta figura administrativa para agilizar proyectos y denunció que pueda favorecer intereses empresariales frente a las necesidades de la población.

Los manifestantes también rechazaron que la crisis de acceso a la vivienda se utilice para justificar nuevas operaciones urbanísticas. Como alternativa, reclamaron que las administraciones prioricen la rehabilitación de edificios y la recuperación de inmuebles vacíos antes de impulsar nuevas actuaciones que puedan afectar a los residentes y al entorno natural.

La principal exigencia de la convocatoria fue la paralización inmediata de los proyectos cuestionados. Los participantes reclamaron a la Xunta que revise estas iniciativas y tenga en cuenta las demandas vecinales antes de seguir adelante con su desarrollo.

La protesta contó además con el respaldo de los ediles no adscritos de Santiago Mercedes Rosón, Marta Álvarez y Gonzalo Muíños, que mostraron su apoyo a los afectados, especialmente a los de Lavacolla y Mallou.

Rosón defendió que las instituciones deben garantizar la protección de los vecinos y sostuvo que los intereses de las promotoras privadas y del Gobierno gallego no pueden situarse por encima de la ciudadanía y la conservación del patrimonio. También destacó la organización de los colectivos afectados y señaló que el rechazo a estos proyectos trasciende los límites de Santiago y se extiende a otros puntos de Galicia.