El concello de Santiago "espera" adjudicar el nuevo contrato del SAF antes de que termine el año

El nuevo contrato de Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Santiago de Compostela no entrará en vigor antes del 31 de octubre, fecha en la que termina la prórroga inicial efectuada a la actual concesionaria, que deberá seguir prestando el servicio hasta que la nueva empresa se haga cargo. El Gobierno local, en todo caso, espera poder adjudicarlo antes de que termine el año.

"Estamos con las últimas mesas de contratación, esperamos tener noticias próximamente. Estamos intentando agilizar lo máximo posible su licitación", confirmó esta mañana la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, a preguntas de los medios.

La edila explicó que, una vez adjudicado el contrato, será necesario esperar por si se producen recursos, así como el tiempo estipulado por ley para formalizarlo. "Pretendemos darle solución cuanto antes, dentro de los márgenes. La ley de contratos es la que es, tiene que ser garantista", indicó Rozas.

La concejala de Servizos Sociais confirmó que la actual concesionaria, con la que ha habido numerosos problemas como el impago de la paga extra de verano a las trabajadoras, seguirá prestando el servicio hasta que la nueva empresa pueda ponerse al frente. La UTE SIAD24-ASISTENZIA está al tanto, ya que el concello le envió un preaviso.

"Esta empresa tiene un contrato firmado de dos años más uno de prórroga, por lo que podría prestar el servicio hasta el 31 de mayo de 2027 sin entrar en ningún tipo de precariedad legal, ni incumplimiento, ni orden de continuidad", indicó Rozas, que insistió en que el Ejecutivo local quiere evitar consumir todo el tiempo de la prórroga.

Así, la edil "espera" poder licitar antes de que termine el año el nuevo contrato, aunque esto dependerá de variantes como posible recursos: "Dar plazos es difícil cuando no solo depende de ti. Nuestro compromiso es que es nuestra prioridad adjudicar el contrato del Servizo de Axuda no Fogar cuanto antes".

Las trabajadoras del SAF de Santiago no cobraron la paga extra de verano y la empresa llegó a comunicarles que no ingresarían tampoco su sueldo del mes de septiembre, aunque finalmente sí que lo abonó. El ayuntamiento sancionará a la compañía con 5.000 euros por no pagar la extra de verano, y no descarta ir a la vía judicial si así lo considera necesario.

Presupuestos municipales

María Rozas ha confirmado que el ayuntamiento trabaja en la elaboración de los presupuestos para 2027. "Aprobar unos presupuestos en un gobierno en minoría, en un año electoral y a pocos meses de las elecciones, es bastante complicado, si no una odisea", indicó la concejala, que recordó que ella misma presentó las cuentas en una situación similar en 2018 pero que no salieron adelante pese a ser "muy buenos".

"Creo que las lógicas partidarias son las que son y muchas veces no se actúa con responsabilidad. Los presupuestos son claves para una administración local y para sacar propuestas adelante. En el gobierno siguiente, con el PSOE, no se llegó a hacer propuesta el último año y ahora me consta que el concello está trabajando para tener un borrador", indicó la concejala de Compostela Aberta.

Preguntada por la dimisión del concejal de Facenda del Concello de Santiago, Manuel César, la responsable municipal de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude le deseó lo mejor y normalizó su marcha como algo "habitual" que se produce "en casi todos los mandatos".

La salida de Manuel César se hará efectiva este viernes cuando el pleno tome conocimiento de la dimisión. María Rozas descartó valorar los cambios o redistribuciones que se puedan producir en la corporación municipal a la espera de que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, los haga públicos de forma oficial.

El concejal socialista Gonzalo Muíños, por otro lado, ha pedido este miércoles que se retome el doble sentido en la calle Rodas tras el atropello producido ayer. Un estudiante menor de edad de La Salle resultó herido tras recibir el impacto de un vehículo extranjero.