La tasa de criminalidad cae un 2,3% interanual en Santiago en el primer semestre del año

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la subdelegada del Gobierno, Obdulia Taboadela, han copresidido la junta local de la seguridad en la que se ha valorado la evolución de la tasa de criminalidad en el municipio.

Según los datos proporcionados, la tasa de criminalidad ha caído un 2,3% en el concello compostelano en el primer semestre de 2026, respecto al mismo período del año anterior. La bajada afecta, principalmente, a la criminalidad convencional, que se ve reducida en un 2,6%, y a la ciberdelincuencia, con un descenso del 1,5%.

Durante la jornada, ambas han destacado la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local como una herramienta "fundamental para reforzar la seguridad ciudadana" y han puesto en valor los espacios de colaboración entre instituciones, según recoge EuropaPress.

Seguridad en los centros educativos

La Junta de Seguridad abordó, también, el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, del Ministerio del Interior. Bajo este plan la Policía Nacional ha desarrollado 45 charlas informativas en el curso 2025-2026, que llegaron a 3.576 personas de la comunidad educativa de Santiago y su entorno.

Las actividades giraron en torno a temas como los riesgos de internet, la violencia de género, el acoso y el ciberacoso, las adicciones y la prevención de los delitos sexuales.

Violencia de género y protección a las víctimas

Finalmente, la junta de seguridad ha revisado la situación de la seguridad en el municipio y las actuaciones que desarrollan las distintas administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especial atención a la prevención, la protección de las víctimas de violencia de género y la seguridad de los menores.

Según datos de la Subdelegación, en la provincia de A Coruña se contabilizan 2.759 casos activos en este sistema, con 30 municipios de la provincia adheridos al sistema VIOGÉN. El Ayuntamiento de Santiago de Compostela es uno de los adheridos a esta herramienta del Ministerio del Interior para el seguimiento integral de los casos de violencia de género.

Por ello, con el objetivo de prevención y atención a la violencia de género, el Concello de Santiago ha recibido 240.622€ procedentes de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde 2018, destinados a apoyar actuaciones municipales en este ámbito.