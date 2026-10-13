Ambulancia del 061 en Galicia

Ambulancia del 061 en Galicia Cedida

Santiago

Herido un menor en Santiago tras ser atropellado en la cuesta de San Domingos

El accidente se produjo cuando el menor salía del colegio

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Un menor ha resultado herido al ser atropellado a la altura de la residencia de mayores situada en la cuesta de San Domingos, en Santiago de Compostela, cuando salía del colegio.

Ambulancia del 061 en Galicia

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 14:50 horas, cuando un particular avisó a los servicios de emergencia y alertó de que el menor podía necesitar asistencia sanitaria.

Al punto se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias y la Policía Local.

En la zona se ubica el Colegio La Salle.