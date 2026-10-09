El PP de Santiago propone conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la ciclista Alejandra Neira

Los recientes éxitos internacionales de la ciclista compostelana Alejandra Neira podrían tener también un reconocimiento en su ciudad natal.

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, ha anunciado que solicitará al Concello la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la joven deportista, después de proclamarse campeona del mundo júnior en ruta y campeona de Europa júnior en contrarreloj en menos de dos semanas.

A estos resultados se suman otros dos títulos de campeona de España, que completan una trayectoria deportiva que el dirigente popular considera merecedora de la máxima distinción municipal.

Verea ha destacado que los triunfos de Neira no solo sitúan a Santiago en el panorama internacional del ciclismo, sino que también contribuyen a dar mayor visibilidad al deporte femenino.

"Alejandra está llevando el nombre de Santiago a lo más alto. Pero, además de las medallas, hay algo especialmente importante: está abriendo camino y demostrando a miles de niñas y jóvenes que ellas también pueden llegar adonde se propongan", ha afirmado.

Un reconocimiento a su trayectoria y al deporte femenino

El líder del PP compostelano considera que los resultados conseguidos por la ciclista son fruto de años de preparación, esfuerzo y constancia. Por ello, defiende que el reconocimiento municipal debe poner en valor tanto sus logros deportivos como su papel de referente para las nuevas generaciones.

"Cada medalla de Alejandra es también una victoria para el deporte femenino. Porque cada vez que una mujer llega a lo más alto, abre el camino para que muchas otras puedan seguir sus pasos", ha señalado Verea.

En este sentido, el dirigente popular ha insistido en la importancia de reconocer públicamente los éxitos de las mujeres deportistas y fomentar la presencia de referentes femeninos que contribuyan a avanzar hacia la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo.

La propuesta contempla iniciar el expediente para conceder a Alejandra Neira la Medalla de Oro de la Ciudad, una distinción con la que el PP pretende reconocer su trayectoria y su contribución a la proyección de Santiago.

Verea ha expresado su deseo de que la iniciativa consiga el respaldo unánime de todos los grupos de la Corporación municipal.

"Alejandra Neira ya es un referente para el deporte femenino y un orgullo para Compostela. Ahora queremos que su ciudad le devuelva, con su máximo reconocimiento, una pequeña parte de todo lo que ella nos está dando", ha concluido.