Borja Verea propone revisar el Plan General de Santiago para impulsar la construcción de viviendas

El presidente del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, ha presentado una propuesta para modificar el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) de la ciudad con el objetivo de facilitar la construcción de miles de viviendas que, pese a estar contempladas en el planeamiento urbanístico aprobado en 2008, todavía no se han desarrollado.

El dirigente popular considera que la actualización de este documento es una de las claves para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda en Compostela. "Tenemos gente pidiendo vivienda y suelo para construirla. ¿Por qué no se está construyendo?", planteó durante la presentación de la iniciativa.

Según los datos expuestos por Verea, el actual Plan General contemplaba capacidad para 37.188 nuevas viviendas, de las que aproximadamente 28.000 correspondían a suelo programado y unas 14.000 a suelo urbanizable delimitado. Sin embargo, una parte importante de esas previsiones continúa sin materializarse casi dos décadas después.

El líder del PP recordó que el documento se aprobó en un contexto de expansión inmobiliaria, con unas expectativas de crecimiento diferentes a las actuales. Por ello, defiende la necesidad de revisar las condiciones que han impedido ejecutar determinados desarrollos.

"Si el Plan General preveía suelo para miles de nuevas viviendas y casi veinte años después una parte importante de ellas no se construyó, tenemos que preguntarnos en qué fallamos y, sobre todo, qué tenemos que cambiar ahora para que sí se construyan", señaló.

Dos cambios para facilitar la construcción

La propuesta presentada por Verea contempla dos modificaciones principales en el planeamiento urbanístico.

La primera consiste en estudiar la división de algunos de los grandes ámbitos urbanísticos en sectores de menor tamaño. De esta forma, según explica, podrían desarrollarse progresivamente sin depender de la ejecución completa de operaciones de gran envergadura.

La segunda medida plantea revisar las condiciones de aquellos terrenos que permanecen sin desarrollar desde 2008, identificando los obstáculos que han impedido su ejecución y estudiando posibles modificaciones.

Entre las dificultades que señala el popular figuran las cargas urbanísticas y las dimensiones de determinados ámbitos, que, a su juicio, pueden complicar la puesta en marcha de nuevas promociones. "No tiene sentido mantener otros veinte años exactamente las mismas reglas del juego esperando que esta vez el resultado sea diferente", advirtió.

Verea insistió en que su propuesta no busca ampliar el suelo urbanizable de Santiago, sino facilitar la construcción en los terrenos que ya cuentan con esa consideración.

En este contexto, también se refirió a la promoción pública de vivienda impulsada por la Xunta, especialmente al proyecto previsto en Mallou, con cerca de 4.000 viviendas, de las que alrededor del 80 % serían protegidas.

Aunque valoró esta actuación, defendió que la iniciativa pública debe complementarse con medidas municipales que permitan aumentar la oferta residencial.

El PP cuestiona los primeros resultados de la zona tensionada

Antes de presentar las modificaciones urbanísticas, Verea también analizó los primeros datos conocidos tras la entrada en vigor de la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.

Según las cifras facilitadas por el dirigente popular, el número de contratos de alquiler descendió un 55 % entre julio y agosto, mientras que el precio medio mensual pasó de 696 a 716 euros, lo que supone un incremento de 20 euros.

Verea considera que estos resultados iniciales generan dudas sobre la efectividad de la medida, aunque reconoció que será necesario observar su evolución durante los próximos meses.

"Llevamos meses advirtiendo de que esta medida no iba a resolver el problema de la vivienda en Santiago. Es el primer mes y tenemos que ver cómo evoluciona, pero estos primeros datos son preocupantes y no apuntan en la dirección que se pretendía", afirmó.

Los datos corresponden únicamente a la comparación entre dos meses, por lo que todavía no permiten establecer una tendencia sostenida ni determinar por sí solos el impacto de la declaración de zona tensionada.

Frente a este modelo, el PP compostelano propone aumentar la oferta residencial, impulsar nuevas promociones y ofrecer mayores garantías a los pequeños propietarios. Entre sus iniciativas figura también un Banco Público de Viviendas de Alquiler, con el que pretende facilitar la incorporación de inmuebles al mercado.

Una propuesta dentro de su proyecto municipal

El presidente de los populares de Santiago enmarcó estas medidas en una batería de iniciativas que su formación irá presentando bajo el lema "Preparados para gobernar".

En ella se incluyen otras propuestas anunciadas anteriormente, como medidas dirigidas a las familias y el compromiso de reducir a un máximo de veinte días el plazo de pago a los proveedores municipales.

"No queremos que parezcan ideas sueltas. Queremos ir explicando poco a poco las medidas concretas que pondremos en marcha si gobernamos a partir de mayo", explicó.

Verea concluyó defendiendo que la revisión del PXOM permitiría aprovechar el suelo ya previsto para uso residencial y facilitar la construcción de nuevas viviendas en Santiago, una de las principales prioridades que su formación quiere situar en el debate municipal.