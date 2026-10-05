Los jóvenes acampados por la vivienda en Santiago no esperan "absolutamente nada" del 29N

Los jóvenes que mantienen desde hace cinco días una acampada por la vivienda en la plaza do Obradoiro de Santiago de Compostela aseguran que no esperan "absolutamente nada" de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La protesta, que comenzó hace cinco días y suma cada vez más tiendas de campaña, continuará pese al adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El portavoz de la asamblea, Iker, trasladó este lunes ante los medios su "total repulsa y desconfianza" hacia el Gobierno central y aseguró que ninguno de los partidos políticos está dispuesto a "atacar a la raíz del problema" de la vivienda, tal y como informa Europa Press.

Los jóvenes consideran que las elecciones no cambiarán sus reivindicaciones y han querido dejar claro que su movilización no pretende reclamar al Ejecutivo central "ni permiso ni migajas". A su juicio, las reformas pueden servir como un medio para alcanzar determinados objetivos, pero no deben convertirse en el objetivo final de las movilizaciones.

"La chispa que prendió la llama del desahucio de Maricarmen no se va a apagar ni con decretos ínfimos ni con nuevos cánticos de sirena de partidos políticos", señaló el portavoz de la asamblea.

Mantendrán la acampada

Los participantes han confirmado que continuarán con la acampada en O Obradoiro y que no tienen previsto ponerle fin a corto plazo. Según explicó Iker, permanecerán en la plaza hasta considerar que esta forma de protesta ha alcanzado su máximo rendimiento y, a partir de entonces, estudiarán "otras formas de lucha por la vivienda".

"No le ponemos fin de momento, ni tenemos pensado ponerle fin en un futuro próximo", afirmó.

Respecto a la convocatoria electoral, los jóvenes insistieron en que no confían en que ningún partido vaya a resolver por sí solo la situación del acceso a la vivienda. Su intención es mantener la presión mediante la movilización para que las formaciones políticas incorporen sus demandas.

"Vamos a exigir nuestras demandas y la movilización será la que hará que los partidos políticos no puedan negarse a cumplir nuestras demandas, porque no les vamos a dar opción", advirtió el portavoz.

La protesta se produce en plena crisis de acceso a la vivienda y mientras las tiendas de campaña continúan ocupando parte de la emblemática plaza compostelana, convertida estos días en el epicentro de las reivindicaciones de estos jóvenes.

El Ayuntamiento les permitió cargar dispositivos y mantendrá los baños abiertos

Preguntado también por el suministro eléctrico durante la acampada, Iker explicó que el Gobierno local de Santiago les permitió cargar dispositivos electrónicos.

"Nos dejaron meter un ladrón en el Ayuntamiento para poder cargar dispositivos electrónicos", explicó el portavoz de la asamblea sobre la solución adoptada para disponer de electricidad.

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha confirmado que se mantienen abiertos durante la noche los baños públicos de la Praza do Obradoiro para mantener la "salubridad" de la zona, con motivo de la acampada por la vivienda.

En esta ocasión, el edil popular Adrián Villa publicó en la red social 'X' una imagen de los baños públicos de Obradoiro abiertos durante la noche con el siguiente mensaje: "23.00 horas. Ya no es que paguemos la electricidad del campin, es que el Gobierno del BNG también deja abiertos los lavavos públicos del Obradoiro que, según el horario, cierran a las 21.00 horas".

Preguntada por este asunto, Louzao ha confirmado que los aseos se mantienen abiertos durante la noche por una cuestión de "salubridad" de la zona. "Queremos mantener la salubridad de la zona, entendemos que hay unas personas ahí concentradas y evidentemente hay unos baños públicos y decidimos mantenerlos abiertos para que esas personas puedan ir a esos baños", ha justificado.

De todas formas, ha cargado contra los populares, asegurando que es "bastante lamentable" que, en vez de preocuparse por el derecho al acceso a la vivienda y de las personas a manifestarse, estén preocupados por si tienen donde acceder para ir al baño.