Vecinos de Santiago exigen más seguridad: "Día a día se hace más difícil vivir en Santa Marta"

Alrededor de un centenar de personas se concentraron ayer en Santa Marta para exigir más seguridad en Santiago de Compostela. Los vecinos piden medidas para terminar con la venta de sustancias estupefacientes en dos de los puntos más conflictivos de la ciudad, conocidos como el Banco do Pobre y la Casa da Palmera.

El acto, convocado por la Plataforma Santa Marta Segura, contó con el apoyo de las asociaciones de vecinos de Meixonfrío, San Lorenzo, Laraño y el Ensanche, donde a principios de junio se celebró otra protesta.

La concentración se celebró solo unas horas después de que el pleno municipal aprobase dos proposiciones para mejorar la seguridad en la ciudad, una del PP y otra del concejal no adscrito Gonzalo Muíños. El pleno contó también con la intervención de Alfonso López, vecino del barrio que defendió ante la corporación municipal que existe "un problema dramático".

Las personas que participaron en la manifestación leyeron un manifiesto en el que agradecían el trabajo de las fuerzas de seguridad, cuya protección "sería moito máis eficaz de haber unhas peis máis duras cos que atentan contra a vida, vendendo morte, cos que captan a nosa mocidade na drogodependencia, destrozando familias e o futuro da nosa cidade".

La Plataforma Santa Marta Segura recordó que el pasado viernes fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en una caseta de obras del CHUS, que se suma al del varón que falleció en un aparcamiento de la zona en mayo. Dos muertes que los vecinos atribuyen al consumo de estupefacientes y a la cercanía de los dos puntos de venta de droga.

"Levamos máis de medio ano advertindo do aumento do tránsito constante de persoas en estado desesperado buscando droga, acampadas en espazos públicos e portais, xeringas nos parques infantís onde xogan os nosos fillos e fillas. Día tras día faise máis difícil vivir no barrio con normalidade e seguridad", señalan los residentes en el comunicado.

Los vecinos denuncian, además, un incremento de robos en garajes, coches, negocios y pisos, ante lo que piden el apoyo del Concello de Santiago para que lidere las acciones necesarias para terminar con la venta de sustancias estupefacientes en los dos puntos del barrio más conflictivos, donde operan "dende hai máis de 30 anos".

La Plataforma Santa Marta Segura exige, además, que se rehabilite la UMAD para poder prestar asistencia a las personas drogodependientes de cara a que puedan tener un lugar en el que dormir y la posibilidad de reintegrarse en la sociedad con el apoyo y la ayuda que necesiten.