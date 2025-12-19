Las lluvias volverán a Santiago de Compostela durante el fin de semana

Tras la jornada de ayer de intensas lluvias que afectaron a Santiago de Compostela durante todo el día, hoy la situación es totalmente distinta, con cielos despejados. Sin embargo, la alegría durará poco y las precipitaciones volverán durante este fin de semana.

El día de hoy será de transición con un ambiente húmedo debido a la circulación del norte. De este modo, se alternarán cielos con nubes y claros con precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, sufrirán un descenso ligero, en especial los valores mínimos. Así, pasaremos de los cinco grados de hoy a los tres grados que marcarán los termómetros el domingo. En cuanto a las máximas, también descenderán ligeramente, bajando de los diez grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.