Las lluvias volverán a Santiago de Compostela durante el fin de semana
Para la jornada de hoy se esperan cielos despejados, pero durante el fin de semana se aguardan precipitaciones todos los días, con temperaturas mínimas en descenso
Tras la jornada de ayer de intensas lluvias que afectaron a Santiago de Compostela durante todo el día, hoy la situación es totalmente distinta, con cielos despejados. Sin embargo, la alegría durará poco y las precipitaciones volverán durante este fin de semana.
El día de hoy será de transición con un ambiente húmedo debido a la circulación del norte. De este modo, se alternarán cielos con nubes y claros con precipitaciones.
En cuanto a las temperaturas, sufrirán un descenso ligero, en especial los valores mínimos. Así, pasaremos de los cinco grados de hoy a los tres grados que marcarán los termómetros el domingo. En cuanto a las máximas, también descenderán ligeramente, bajando de los diez grados.
En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.