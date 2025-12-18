Un camionero sufre una salida de vía en Santiago tras quedarse dormido al volante Cedida

Un camionero ha sufrido esta mañana una salida de vía en la entrada de Santiago, cerca del municipio de Sigüeiro. Debido al accidente, el camión llegó a chocar contra dos vehículos estacionados que afortunadamente se encontraban vacíos.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 49, cerca de la carretera da Barciela, al pasar el puente de Sigüeiro, cuando pasaban unos minutos de las 07:00 horas de este jueves.

Según informa el 112, el conductor se quedó dormido al volante perdiendo el control del vehículo y saliéndose de la vía. Hasta el lugar se desplazó el 061 y otros servicios de emergencias, que atendieron al camionero, aunque no presentaba heridas.

Debido al accidente, el tráfico en la zona tuvo que desviarse de manera temporal.