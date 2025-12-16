Santiago de Compostela contará con un vuelo directo a Ámsterdam a partir de mayo de 2026

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro continúa añadiendo destinos internacionales a su oferta. Tras el vuelo directo que conectará Santiago con Nueva York a partir del mes de mayo, y el que unirá también la capital gallega con la ciudad irlandesa de Cork, se une la capital holandesa Ámsterdam.

La aerolínea holandesa KLM será la encargada de unir al aeropuerto de Lavacolla con el del Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol, el principal aeropuerto del país, a partir del día 30 de mayo de 2026, con billetes ya disponibles para su compra. Estarán operados por aviones Embraer 190.

Contará con dos frecuencias semanales, los sábados y domingos, con hora de salida desde Santiago a las 16:40 horas y con llegada a Ámsterdam a las 19:05 horas. Por otro lado, la vuelta desde la capital holandesa se hará a las 13:45 horas con llegada a las 16:10 a Lavacolla, es decir, el vuelo tendrá una duración de 2 horas y 25 minutos.

Durante los meses de julio y agosto la frecuencia de los vuelos será diaria, con el mismo horario para los días de fin de semana, pero con distinto para el resto de los días. De esta manera, de lunes a viernes, el vuelo desde Santiago saldrá a las 16:30 horas y llegará a las 18:55 horas a Ámsterdam.

La aerolínea holandesa también ha anunciado frecuencias con el aeropuerto de Oviedo, que comenzará el 29 de marzo.