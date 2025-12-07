Las edilas no adscritas de Santiago advierten al Concello: "O ofrecen solución a bomberos o debe haber cambios"

El portavoz de las edilas no adscritas, Gonzalo Muíños, ha lanzado un ultimátum al Gobierno local, respecto al conflicto de los bomberos, asegurando que "o se alcanza una solución cuanto antes o la alcaldesa, Goretti Sanmartín, deberá ofrecer algún cambio en su Gobierno".

En una nota de prensa difundida a los medios de comunicación y recogida por Europa Press, Muíños ha subrayado que el servicio de bomberos vuelve a estar este domingo "sin capacidad operativa", porque el parque está trabajando "sin mandos y solo con tres efectivos".

Así, enfatiza, que en caso de producirse cualquier emergencia "tendrían que salir los tres sin ninguna supervisión y mando y sin que ninguno asuma la responsabilidad de lo que pueda ocurrir".

El concejal no adscrito ha apuntado que, "ni se cumple el mínimo de efectivos que exige el Plan de Emerxencias Municipais de 12 por turno, ni el mínimo de nueve que se considera operativo".

Muíños ha insistido en señalar que esta crisis de seguridad se debe "única y exclusivamente a una negligente gestión de los recursos humanos", primero "acumulando más de dos millones de euros de horas extraordinarias sin abonar la Policía Local y bomberos" y, ahora, con una "incapacidad absoluta" para negociar con los sindicatos.

"Es incomprensible que, más de un mes después, el Gobierno siga sin resolver este problema con los trabajadores, manifestando una absoluta incapacidad para alcanzar un acuerdo con los agentes sindicales", ha denunciado.

Además, ha remarcado que hay 12 plazas pendientes de convocar para el servicio de bomberos del año 2023 y 2024. "O se alcanza una solución cuanto antes o la señora Sanmartín deberá ofrecer algún cambio en su Gobierno. Esto no puede seguir así una semana más", ha concluido Muíños.