Los bomberos de Santiago denuncian que llevan más de un mes sin poder cubrir los servicios mínimos

Imagen de archivo de un camión de bomberos en Santiago. Concello de Santiago

Los bomberos de Santiago han vuelto a denunciar su situación precaria ante la falta de efectivos. Este sábado, solo tres de ellos estuvieron trabajando, sin ningún mando y con un servicio inoperativo. Son, recuerda, 41 días ya desde que comenzaron las deficiencias en este servicio esencial para la ciudad.

En un comunicado, los bomberos critican que el 27 de octubre se cruzó "unha liña histórica" y que, desde entonces, no hubo ni un solo día con servicios mínimos, algo que consideran que ya se ha normalizado.

El cuerpo de bomberos denuncia además señalamiento por parte de la administración, "como se reclamar medios, persoal e seguridade fora un capricho, como se arriscar a vida 24 horas, festivos, noites, Nadal e cando todos descansan, se pagase con silenzos e parches" a los que se suma la difusión de "datos de nóminas e supostas subas salariais moi diferentes das reais".

Frente a esto, continúan reclamando más recursos y efectivos para que Santiago no siga dependiendo de apoyo externo ante una emergencia.

"Os políticos aparecen no lugar do sinistro para a foto, pero quen entra na casa en chamas, quen excarcela, quen rescata, quen respira fume e carga co peso real da emerxencia… somos nós", recalcan. "Outra vez, Santiago está sen bombeiros. E non por falta de vocación ou responsabilidade, senón por falta de vontade política", concluyen en su comunicado.