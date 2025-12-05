Santiago conmemora el 40º aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad Quincemil

Un día como hoy, pero en 1985, la UNESCO declaraba a Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad. Cuarenta años después, el Pazo de Raxoi acogió un acto institucional para conmemorar esta fecha y que contó con la presencia de los exalcades Xosé Estévez Fernández, Xosé Sánchez Bugallo, Agustín Fernández y Martiño Noriega, además de representantes de la Xunta de Galicia, concelllo de Santiago y otras entidades.

El acto dio comienzo con la actuación de la arpista bretona y vecina de Compostela, Bleuenn Le Friec que dio paso al saludo institucional por parte de la alcaldesa, Goretti Sanmartín. "Esa declaración lle ofreceu a Santiago tempo para reflexionar, decidir, conversar, para pensar como queremos que sexa o noso concello, a nosa cidade", comenzó su intervención Sanmartín.

"Tamén foi tempo o que Xerardo Estévez estivo na alcaldía deste concello", continuó, "pola súa formación como arquitecto, polo seu coñecemento e evidencia desde os inicios do Consorcio co impulso que lle deu a nosa cidade, pola súa aposta, non había mellor persoa ca el para dirixirnos a nós neste acto", explicó la alcaldesa para darle paso al exalcalde compostelano.

"Iluminar barrios que estaban destinados a ser oscuros"

Xerardo Estévez estuvo frente a la alcaldía de Santiago durante los años 1983 a 1986 y de 1987 a 1998 y transformó la capital en base al urbanismo, la arquitectura y la cultura. Bajo su mandato, impulsó la inclusión de la ciudad y el Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad.

Bajo su alcaldía, también creó el Consorcio de Santiago e impulsó el Real Patronado de Santiago de Compostela.

"O patrimonio é unha cuestión que compete a cada un de nós, un tema de absoluta competencia, cun compromiso que conleva un comportamento ético", comenzó su intervención Estévez. "Non somos coidadores, senón tamén habitantes", prosiguió.

Xerardo Estévez durante su intervención. Quincemil

Sobre la declaración como Patrimonio de la Humanidad, el exalcade explicó que "non foi unha iniciativa exclusiva do poder gobernamental", sino que en ella formaron parte "os grupos municipais, os responsables institucionais e políticos, e os funcionarios".

Esta declaración, según Estévez, permitió "iluminar barrios que estaban destinados a ser escuros".

El exalcalde continuó su intervención recalando en el tema del alquiler de las viviendas, en especial para la gente joven, "se queremos sobrevivir é unha gran operación para atallar o problema global", añadió.

"Hai 40 anos, o consorcio apoiaba os propietarios a cambio de que se conservase a pintura interior, máis alá das fachadas. Agora hai que apoiar a rehabilitación co compromiso de aproveitar e de alugar durante 30 anos", explicaba.

Xerardo Estévez también mencionaba el retorno de las relaciones internacionales, "incluíndo América", con especial interés en el próximo año Xacobeo de 2027, "unha oportunidade para ter un proxecto novo como o do 93, implicando as empresas, chamar ás portas tamén, buscando unha maior internacionalidade".

"Se todo é pasado, non avanza. Se todo está hiperregulado, estaremos atrás. Se todo é liberalismo, non se pode protexelo. Se todo é ideoloxismo, se todo é aversión, odio, será imposible avanzar", continuaba el exalcalde compostelano. "É hora de superar, por esgotamento, a fronteira entre os principios de cada un de nós para atopar un espazo de razoabilidade", sentenciaba.

Manifiesto institucional

Tras la intervención del exalcalde, tuvo lugar la lectura de un manifiesto institucional conjunto con representantes de la corporación municipal de la mano de Mercedes Rosón, concelleira del grupo Non Adscritas; Gumersindo Guinarte, del PSOE de Santiago; Borja Verea, del Partido Popular de Santiago; María Rozas, de Compostela Aberta y Míriam Louzao del BNG.

"Naquela declaración afirmábase que Santiago de Compostela é unha das zonas urbanas de maior beleza do mundo, realizada polos seus monumentos románicos, góticos e barrocos", daba comienzo Rosón.

Guinarte continuaba el manifiesto añadiendo que "a estes recoñecementos viñéronse sumar unha longa lista de premios e declaracións que confirmaron o valor da nosa cidade histórica" y enumeró algunos de ellos como el Premio Europa en 1985, el Premio Europa nostra de 1994 o el Premio Europeo de Urbanismo en 2010.

"A declaración da UNESCO supuxo un verdadeiro punto de inflexión no noso xeito de entender a cidade histórica", explicaba Borja Verea. "Somos herdeiros e herdeiras deste gran legado, lévanos a preservalo, valorizalo e transmitilo ás futuras xeracións", añadía.

María Rozas, por su parte, añadía que "o Consorcio de Santiago e as administracións consorciadas co concello de Santiago de Compostela á cabeza, renovan o seu compromiso de responder a esas demandas con dedicación e unha visión orientada ao futuro". "A súa misión é garantir que a cidade histórica continue sendo un espazo dinámico, sostible e fiel á súa memoria", mencionaba la teniente alcalde.

Finalmente, Míriam Louzao, mencionaba que "Compostela tamén é, sobre todo, motivo de orgullo e pertenza para os seus veciños e veciñas que co seu día a día manteñen viva a identidade, a tradición e o espírito que fan desta cidade un espazo singular".