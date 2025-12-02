Los bomberos de Santiago al límite: "No encontramos el interlocutor adecuado"
Fuentes de los sindicatos de los bomberos consultadas por Quincemil comentan una "falta de conexión" entre ellos y el gobierno local, y aclaran que "hai vontade" de encontrar una solución, "pero non saben como"
El 27 de octubre, el Parque de Bomberos de Santiago de Compostela permanecía inoperativo por primera vez en la historia por no contar con personal suficiente. Tras meses de negociación entre sindicatos y concello, los bomberos se plantaron negándose a realizar más horas extras para cubrir la falta de personal y unas cuantías por hora sin actualizarse desde 2010.
“Foi no mes de abril, acudimos 'como cristos’ porque non nos gusta facer ruído”, explican desde fuentes del sindicato preguntadas por Quincemil. En esa reunión explicaron que "están caendo sentenzas do Tribunal Supremo en relación con estas cuestións que temos sen resolver, que son a festividade e a nocturnidade". Según aclaran, “as festividades si que as estamos percibindo, pero desvirtuadas do que está dicindo o Tribunal Supremo, que ten que incorporarse ao complemento específico”.
Esta sentencia del Tribunal también menciona que la nocturnidad y la festividad es un concepto fijo en la nómina, es decir, se tiene que abonar incluso en situaciones de baja, de permiso u otras situaciones.
"Meter baixo o concepto de gratificación a norma de que a esta non pode ser continuada, nin fixa na súa contía, deshabilitaría o concepto de intentar aboar esa festividade e nocturnidade fóra do complemento específico e si baixo o concepto de gratificación", explican las fuentes.
"Non encontramos o interlocutor adecuado", mencionan tras meses de negociaciones, "temos reunións desde as oito da mañá ata as oito da tarde en Raxoi, e acabamos chegando á casa ás doce da noite e non vemos quen sexa capaz de botar unha firma".
Estas fuentes ejemplifican la búsqueda soluciones que se llevaron a cabo durante otros gobiernos, como durante el mandato en la Alcaldía de Xosé Sánchez Bugallo con el pago de festividades a policías.
"Acabou sendo xudicializado, porque a CIG presentou recurso contra esa solución de festividade que naquel momento se expuxo, e acabou perdendo. Foi a primeira instancia, e foi o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia onde acabou dando a razón ao concello, dicindo: "Está vostede pagando ben, non hai que quitarlle nada aos traballadores", explican y añaden que "esa festividade, baixo ese concepto de gratificación como un concepto diferenciado do complemento específico, ten unha viabilidade xurídica e así está a día de hoxe". Esta fue una de las opciones, que comentan los sindicatos, que se le ofreció al gobierno local de Goretti Sanmartín. "Ten solución, aínda que non sexa baixo o formato Bugallo hai máis solucións", lamentan.
"Chegamos a ofrecerlle ao coordinador xeral: "hai esta cuestión que incluso se puideran vulnerar o que son as bases de execución do orzamento". Como estás en disposición de argumentar xuridicamente que é viable subir ese 20%, tamén é viable que en vez de aplicar un 0,5% do coeficiente multiplicador sobre a festividade que se está aboando, poidas facelo cun 1,2%, e creo que os compañeiros están retribuídos nesa busca de compensación económica que están perdendo", explican.
Desde el sindicato mencionan que "hai que ter é capacidade de resolución", y lamentan una "falta de rango". "Non nos interesan directores de área que non resolvan. Teñen que ser corpos de alta resolución que busquen un xeito", lamentan.
"Que despois se prexudique ou que haxa unha impugnación xudicial, bueno veremos. Hai que poñerse nesa tesitura e chegar ata ese límite onde un acordo da Xunta de Goberno ou unha resolución da administración que intenta dar solución a un conflito, alguén o impugna", explican.
Falta de personal
Al pago de nocturnidades y festividades, se une el de la falta de personal. "Estamos desprotexidos totalmente", denuncian y comentan los protocolos de actuación y el Plan de Emergencias Municipal que establece doce efectivos para llevar a cabo un operativo, permitiendo trabajar con nueve, en Santiago, diariamente, solo hay tres o cuatro.
"Non podes repoñer a xente que queres, pero tes que prestar os servizos. E para prestar os servizos, tes que reforzar, porque a xente ten permisos de conciliación, vai ao médico, vacacións...", mencionan.
"Queremos que se repoñan efectivos, queremos que se valoren os postos, que se activen as ofertas de emprego, que se cubran as prazas que están nas ofertas, que se faga unha relación de postos de traballo. Queremos que se nos pague o que se nos ten que pagar. Non pode ser que a hora de traballo extraordinario estea por debaixo da hora normal", denuncian desde el sindicato.
Desde el sindicato denuncian una "falta de conexión" con ellos y, en otros momentos, "con outra xente a bordo, isto estaría resolto" y aclaran que "hai vontande de facelo, pero non saben como".
Este miércoles, 3 de diciembre, se realizará una nueva reunión donde se estudiará la Relación de Puestos de Trabajo necesaria y relacionada con el complemento específico, desde las fuentes sindicales afirman que asistirán pero que ya están "cansados".
"Estamos cansados de que a Relación de Postos de Traballo sexa un caramelo que nunca se leva a cabo, sobre todo a nivel xeral, porque hai moito lobby e moitas estruturas dentro do Concello que van estar presionando para que non se leve a cabo adecuadamente", denuncian.