Suspendida la caminata contra la violencia de género de la Xunta de Galicia por mal tiempo

La Xunta ha suspendido su caminata solidaria contra la violencia de género, 'Camiño ao Respecto', que estaba previsto celebrarse este sábado. Las condiciones meteorológicas adversas han llevado a tomar esta decisión para garantizar la seguridad de sus participantes. Estaba prevista para este 29 de noviembre en Santiago.

Según informa el Gobierno gallego en un comunicado recogido por Europa Press, la predicción meteorológica indica que una profunda borrasca que afectará a la comunidad dejará precipitaciones superiores a los 15 mm en una hora.

Tras este empeoramiento de las condiciones meteorológicas, la Xunta ha recibido este viernes numerosas cancelaciones y consultas de participantes preocupados ante las fuertes lluvias previstas y su afectación al desarrollo y transcurso de esta andadura. De este modo, la Administración autonómica "lamenta" la suspensión de la actividad.