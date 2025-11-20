Santiago creará un observatorio para la gestión ecológica, patrimonial y social de la Alameda

El concelleiro de Urbanismo y Vivienda de Santiago, Iago Lestegás, presentó hoy el Plan director del parque de la Alameda que creará un observatorio para ofrecer un apoyo integral para la gestión participativa del parque de la Alameda, "siguiendo criterios ecológicos, patrimoniales y paisajísticos".

Lestegás ha señalado que la meta a largo plazo es consolidar un modelo de gestión sostenible que pueda ser replicado en otros parques y espacios públicos de la ciudad.

El plan tiene dos objetivos principales: describir su estado actual e identificar las acciones necesarias para su adecuada conservación y restauración, y asegurar, asimismo, el equilibrio entre los diferentes usos posibles.

Ha sido elaborado bajo la dirección de la arquitecta del Consorcio de Santiago, Idoia Camiruaga, y contó también con la intervención de expertos de diferentes disciplinas, incluido el arquitecto Albert Cuchí, el geógrafo y economista Juan Requejo, la experta en jardinería y paisaje Carmela Moral y el antropólogo Ramón Rodríguez Franco.

En la elaboración de este plan también se tuvo en cuenta a las 264 encuestas ciudadanas que se hicieron en la Alameda, 16 entrevistas en profundidad, y la participación de un grupo focal de asociaciones y centros educativos, un taller con la juventud y un taller final de contraste.

De esta manera, se reunirán como "mínimo una vez al año" para discutir y evaluar las iniciativas y proyectos del parque; discutir y aprobar propuestas, y evaluar el progreso de las iniciativas.

Además estará la dirección del observatorio que tendrá la responsabilidad de asegurar que las acciones y proyectos se lleven a cabo.

Espacios

Lestegás detalló que el plan va al detalle de cada una de las piezas que componen el parque de la Alameda.

En el caso de la Carballeira de Santa Susana, se podrán autorizar actividades de carácter sociocultural tradicional (romerías, foliadas, ferias...), tanto en la iglesia como en sus espacios colindantes, siempre que se respeten los valores naturales y culturales.

En el Campo da Estrela, se compatibilizarán los usos ordinarios del parque con la celebración de eventos temporales y puntuales de carácter socioeconómico, cultural y deportivo.

De igual modo, se podría acoger a acontecimientos populares tradicionales como ferias de la Ascensión y del Apóstol, entre otros eventos festivos, siempre que sea compatible con el uso de la Alameda como zona de paseo.

Para el Paseo da Ferradura, se contempla su utilización para actividades artísticas, culturales y científicas al aire libre. El plan considera que, para algunas zonas, se podría acoger una parte de las ferias de la Ascensión y del Apóstol para disminuir la presión sobre la Carballeira, siempre que sea compatible con su uso como zona de paseo.

Finalmente, para la explanada de San Clemente, se pretende recuperar el espacio donde se realizaba la feria de ganado en el siglo XIX, mejorando la relación entre la Alameda y la ciudad.

Concretamente, se propone que el viario actual entre Porta Faxeira y la Alameda tenga un tratamiento de pavimento y una regulación de las circulaciones que le de prioridad al tránsito peatonal, pudiendo interrumpirse el tráfico rodado para la celebración de eventos.

Lestegás informó de que el borrador del Plan director estará disponible próximamente en la plataforma de contratos del sector público, en la entrada correspondiente al concurso para la transformación del conector central.

A mayores, todas las actividades extraordinarias que se realicen en el parque estarán sujetas a la aprobación previa de los servicios técnicos municipales, que podrán solicitarle al promotor de un evento un proyecto detallado sobre la actividad y afectación.

Con todo, informa el concejal que el Plan director tiene el dictamen favorable de la Comisión Asesora del Patrimonio Histórico del concello de Santiago y está pendiente de informe por parte de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.