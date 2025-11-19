Condenado a 18 meses de prisión por una agresión con una barra de hierro en el exterior de un pub en Santiago

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un año y seis meses de cárcel a un hombre que agredió con una barra de hierro a otra persona en el exterior de un pub durante la madrugada del 2 de marzo de 2023.

Según explica la Sección Sexta, con sede en Santiago, el acusado actuó "con ánimo de atentar contra su integridad física", aplicándole un golpe en la cara que provocó lesiones dentales.

En la resolución, el tribunal fundamenta la condena en la declaración "creíble, congruente y sin fisuras" de la víctima, así como en el testimonio del propietario del local y en el hallazgo del objeto metálico, localizado posteriormente por la policía en el coche del acusado. Además, el informe del médico forense confirma el vínculo directo entre el golpe y las lesiones.

La Sala aplica las atenuantes de reparación del daño, ya que el condenado abonó el tratamiento odontológico antes del juicio, y una atenuante analógica del artículo 21.7 del Código Penal debido a que en el momento de los hechos concurría un trastorno de personalidad y consumo de alcohol y drogas, aunque manteniendo sus capacidades cognoscitivas.

La sentencia no es firme, pues cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.