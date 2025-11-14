La Policía Nacional desarticula un punto negro de venta de droga en Santiago de Compostela

La Policía Nacional ha desarticulado un punto negro de venta de droga en Santiago de Compostela, según informó la Comisaría compostelana en el marco del Plan Global contra la delincuencia.

Un varón fue detenido por un presunto delito de tráfico de estupefacientes, instantes después de que los agentes realizasen una entrada y registro en su domicilio del barrio de Fontiñas.

La investigación, desarrollada durante los últimos meses por el grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial, se apoyó también en las numerosas actuaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana y en la colaboración de los vecinos, que aportaron datos clave para avanzar en el caso.

La operación se ejecutó de madrugada el pasado miércoles, con una entrada sorpresiva en el piso investigado. Durante el registro, los agentes intervinieron cocaína distribuida en distintos envoltorios, que podría alcanzar más de 500 dosis listas para su venta, además de básculas de precisión, utensilios de preparación y varias armas, entre ellas un revólver, una escopeta tipo carabina, armas blancas y un machete.

Asimismo, fueron recuperados numerosos objetos de procedencia presuntamente delictiva, algunos aún en su embalaje original, que podrían estar vinculados a hurtos y robos cometidos en la ciudad.

Según la Policía, el detenido habría actuado como receptador, recibiendo estos artículos a cambio de droga. También se incautó dinero en euros y billetes de países como Vietnam, Marruecos, EEUU, Uzbekistán y Argentina.

El detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, quedando desmantelado un punto frecuentado por toxicómanos a cualquier hora del día, con el consiguiente perjuicio para los vecinos de Fontiñas.