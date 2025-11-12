Todo lo que se sabe de la Navidad en Santiago de Compostela: fecha de encendido de luces, mercados y más

Todo lo que se sabe de la Navidad en Santiago: fecha de encendido de luces, mercados y más Turismo de Santiago

Despedimos el mes de octubre y también decimos adiós a los adornos de Halloween. Ahora toca iniciar la cuenta atrás para empezar a decorar cualquier rincón de nuestra casa con adornos navideños.

Aunque faltan aún varias semanas para que comience la Navidad, pero ya son muchas las calles de Santiago que cuentan con las tradicionales luces navideñas que decorarán la capital gallega durante un mes, ¿pero cuándo se encenderán?

28 de noviembre: encendido de luces en Santiago

El concello de Santiago aún no ha desvelado la programación que se podrá disfrutar durante estas fechas, pero ya sabemos cuando se dará el inicio a la Navidad en Compostela: será el viernes 28 de noviembre.

Ese día se celebrará el encendido de luces en Santiago de Compostela que iluminarán y decorarán a más de un centenar de calles compostelanas. Mientras no llega la fecha, ya se pueden ver varios elementos decorativos en zonas como Praza de Platerías, Porta do Camiño o algunas calles del Ensanche.

Mercados navideños

Otra de las actividades que no pueden faltar en Santiago son los mercados navideños y con dos grandes protagonistas: el Mercado de Nadal y el Mercado da Estrela.

Desde los días 28 de noviembre y 5 de enero, la rúa Carreira do Conde acogerá el tradicional Mercado de Nadal que contará con un total de 15 casetas, y máximo 5 puestos exteriores de alimentación, que irán rotando a través de cinco turnos con distintos puestos artesanales. En total, serán más de 70 puestos en los que se podrán adquirir productos gourmets, decorativos o joyas.

En esas mismas fechas también se celebrará Mercado de Nadal en Área Central que contará con dos turnos de participación y con un total de 15 puestos en cada uno de los turnos.

El Mercado da Estrela volverá a Santiago los días 19, 20 y 21 de diciembre. La 14ª edición de uno de los eventos más consolidados durante estas fechas navideñas contará con su Feira Creativa de Agasallos de Nadal, con piezas de marcas gallegas; una zona gastronómica y su tradicional programación de conciertos que, aunque aún está por desvelar, traerá a la capital gallega diversos artistas de Galicia.

La música también sonará en Navidad

La Banda Municipal de Música de Santiago y la Real Filharmonía de Galicia serán los encargados de ponerle banda sonora a la Navidad de Santiago.

La Banda Municipal, de la mano de Ballet Galicia, celebrará su concierto navideño con el espectáculo El Cascanueces que estará dirigido por Diego Landín y musicalmente por Casiano Mouriño Maquieira. Será el domingo 21 de diciembre y gratuito, previa a la retirada de entradas.

Por su parte, la Real Filharmonía de Galicia ofrecerá su Concierto de Reyes con una doble cita con la obra La Cenicienta, dirigida por Baldur Brönnimann y contará con la actuación de las actrices Lidia Veiga y Belén Constenla. Se celebrará los días 5 y 6 de enero y las entradas ya se pueden comprar en su página web.

Carrera San Silvestre

Otra de las actividades que nunca puede faltar y que siempre está marcada en el calendario navideño es la tradicional carrera San Silvestre. El último día del año, es decir, el 31 de diciembre, se podrá disfrutar de la última gran prueba atlética del año.

Carrera San silvestre 2023 Concello de Santiago

La fecha de inscripción todavía está por desvelar, pero la salida de las pruebas se realizará, como es habitual y salvo sorpresa, desde la Avenida Xoan XXIII y harán un recorrido por las calles de la zona vieja compostelana hasta finalizar en la Praza do Obradoiro.

La visita de los Reyes Magos

Para poner punto y final a la temporada navideña, un año más Santiago tendrá un visita muy especial: los Reyes Magos. Sus Majestades de Oriente harán una parada en la capital gallega el día 5 de enero, donde recorrerán las calles de la ciudad hasta llegar a la Praza do Obradoiro.

Allí se realizará la tradicional recepción en el Pazo de Raxoi donde se podrán acercar todos los niños que quieran para pedir esos últimos regalos a sus Majestades.