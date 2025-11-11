Santiago de Compostela cierra los parques de la ciudad por la alerta amarilla por viento

Santiago de Compostela cierra los parques de la ciudad por la alerta amarilla

Santiago de Compostela cerrará los parques de la ciudad durante el día de hoy con motivo de la alerta amarilla que afecta a toda la comunidad gallega.

Galicia vive una jornada intensa de aire debido al paso por la comunidad de la borrasca Claudia, situada al oeste de Irlanda, dejando una circulación muy marcada por el sur. También hay una alerta naranja en el mar, con olas de más de 6 metros en las boyas de Sisargas y cabo Silleiro.

De este modo, durante el día de hoy, Santiago permanecerá en alerta amarilla con rachas de viento muy fuertes que pueden superar los 70 o 80 kilómetros por hora. El aviso, lanzado por MeteoGalicia, también está previsto que se alargue hasta mañana con vientos que superen los 80 kilómetros por hora.

En puntos como Vimianzo se alcanzarón ráfagas de viento con máximas de 114,6 kilómetros por horas, y por encima de 100 también se registraron en Viveiro o Cedeira.

El cierre de parques permanecerá hasta que persistan estas condiciones meteorológicas adversas.