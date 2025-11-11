Extinguido en Porto do Son (A Coruña) un incendio en una nave de maderas
El fuego se inició sobre las 8:30 horas de la mañana en la nave situada en A Amoeira
Los servicios de emergencias han dado por extinguido el incendio que se originó este martes en una nave de maderas ubicada en A Amoeira, en el municipio coruñés de Porto do Son.
Según ha trasladado el 112 Galicia, el primer aviso con motivo de este fuego se recibió en la central de emergencias poco después de las 08:30 horas y los servicios de extinción lograron sofocarlo unas horas más tarde.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Boiro y de Ribeira, así como el GES de Noia, la Guardia Civil y la Policía Local.