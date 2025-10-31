Santiago es la ciudad gallega que soporta más turistas de los que emite durante el año

Santiago de Compostela es la única de las siete ciudades que recibe más turistas de los que emite en todos los trimestres del año durante 2023, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este viernes.

Galicia tiene en todos los trimestres una carga de población superior a sus habitantes residentes, por lo tanto, tiene un saldo poblacional positivo desde el 2011.

La tasa de carga de población se sitúa en el 101%, lo que significa que soporta un 1% más respecto de su población residente, excepto en el tercer trimestre, cuando se incrementa hasta el 106%.

Las mayores o menores contribuciones a la carga de población están en los movimientos por turismo y segundas viviendas.

Entre los ayuntamientos, además de la presión turística que soporta Santiago todo el año, destaca Sanxenxo, que soportó un 73% más de su población residente durante el tercer trimestre de 2023.

Junto a las siete ciudades y Sanxenxo, otros municipios con mayores saldos poblaciones durante algún trimestre de 2023 son Porriño, Arteixo, San Cibrao das Viñas, Arteixo, O Grove y Foz.

En cambio, los municipios con saldos poblacionales más negativos son: Ames, Oleiros, Teo, Narón, Cambre, Ponteareas y Barbadás.