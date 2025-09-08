El gobierno de Santiago prevé que la nueva depuradora entre en funcionamiento el 1 de octubre

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, prevé que el 1 de octubre esté ya en funcionamiento la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de A Silvouta.

Preguntada por los medios durante una visita al CEIP As Fontiñas, con motivo del inicio de curso este lunes, Sanmartín ha respondido que, "si todo va según lo previsto" y a la espera de que Acuaes lo confirme en septiembre, con el nuevo mes la depuradora ya empezaría a tratar agua.

A partir de entonces, el Ayuntamiento de Santiago pasaría a hacerse cargo "económicamente" de una parte de su funcionamiento, ya que la totalidad de las instalaciones lo hará en 2026.

La construcción de la nueva EDAR de A Silvouta, tras décadas en el debate público, arrancó en febrero de 2024 con una inversión de casi 60 millones de euros, aunque el 80 por ciento son fondos europeos.