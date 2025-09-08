Vista aérea del proyecto de la nueva depuradora de A Silvouta, en Santiago.

Vista aérea del proyecto de la nueva depuradora de A Silvouta, en Santiago. Acuaes.

Santiago

El gobierno de Santiago prevé que la nueva depuradora entre en funcionamiento el 1 de octubre

Falta la confirmación oficial de Acuaes, pero en principio se cumple con el calendario establecido

Te puede interesarParte de la nueva depuradora de A Silvouta, en Santiago, estará operativa este verano

Publicada

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, prevé que el 1 de octubre esté ya en funcionamiento la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de A Silvouta.

EDAR Silvouta, en Santiago.

Preguntada por los medios durante una visita al CEIP As Fontiñas, con motivo del inicio de curso este lunes, Sanmartín ha respondido que, "si todo va según lo previsto" y a la espera de que Acuaes lo confirme en septiembre, con el nuevo mes la depuradora ya empezaría a tratar agua.

A partir de entonces, el Ayuntamiento de Santiago pasaría a hacerse cargo "económicamente" de una parte de su funcionamiento, ya que la totalidad de las instalaciones lo hará en 2026.

La construcción de la nueva EDAR de A Silvouta, tras décadas en el debate público, arrancó en febrero de 2024 con una inversión de casi 60 millones de euros, aunque el 80 por ciento son fondos europeos.