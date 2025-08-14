Prisión para el investigado por el homicidio de Mesía (A Coruña): incautado un arsenal de armas

El investigado por un delito de homicidio en Mesía ha pasado a disposición judicial este jueves y el Tribunal de Instancia de Ordes, número 2, ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. La Guardia Civil, durante la investigación del caso, se ha incautado de un gran número de armas.

El caso sigue bajo secreto de sumario. El incidente se produjo el domingo por la tarde, sobre las 17:10 horas, cuando el 112 fue alertado de que una persona había perdido la vida como consecuencia de un disparo por arma de fuego. Se trataba de un hombre de 44 años por el que no pudieron hacer nada los servicios de emergencia.

Los agentes del equipo de criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil realizaron el domingo una inspección ocular del lugar. Finalmente, este miércoles fue detenido un hombre de 35 años como presunto autor del homicidio y por un delito de tenencia ilícita de armas.

Incautado un arsenal de armas y municiones

La investigación se inició el domingo 10 de agosto, sobre las 17:10 horas, tras un aviso a los servicios de emergencia sobre un posible tiroteo en una vivienda en Visantoña, en Mesía. Los servicios médicos desplazados al lugar solo pudieron certificar la muerte de la víctima, natural

de Ordes, a causa de heridas por arma de fuego.

En el momento del suceso, la víctima estaba acompañada por el propietario de la vivienda, un amigo suyo. El Equipo Territorial de Policía Judicial de Santiago de Compostela se hizo cargo de la investigación, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Ordes.

Las primeras pesquisas permitieron localizar dos armas de fuego cortas: una pistola en las cercanías del cuerpo del fallecido y un revólver que el ahora detenido había intentado ocultar en un sendero cercano a la casa. Ambas armas han sido enviadas al Departamento de Balística del Laboratorio de Criminalística de la Zona de la Guardia Civil de Galicia para su análisis.

La Sección de Información de la XV Zona de la Guardia Civil de Galicia realizó de forma paralela una operación policial el 13 de agosto en el municipio de Ordes, donde se realizaron cinco registros domiciliarios



Como resultado de estos registros, en los que participaron efectivos de USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana), UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial) y TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos), se incautó un importante arsenal de armas y municiones.

La Guardia Civil señala en un comunicado que fueron localizados dos escopetas de avancarga, una pistola de aire comprimido, un revólver despiezado, un rifle calibre 22, dos pistolas de avancarga, una pistola detonadora, tres cañones de arma larga y unos 196 cartuchos de munición de diversos calibres.

Las actuaciones relacionadas con esta incautación se enmarcan en las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado del Tribunal de Instancia de Carballo. La investigación sobre la procedencia y uso de estas armas continúa abierta.