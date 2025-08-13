Un detenido por el homicidio de un hombre en Mesía (A Coruña) el domingo

Una persona ha sido detenida como presunta autora del homicidio de un hombre en Mesía. Así lo han confirmado este miércoles fuentes de la Guardia Civil, que informan que el detenido pasará a disposición judicial previsiblemente mañana jueves.

El caso sigue bajo secreto de sumario. El incidente se produjo el domingo por la tarde, sobre las 17:10 horas, cuando una persona alertó al 112.

Los agentes del equipo de criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil realizaron el domingo una inspección ocular del lugar. Finalmente, este miércoles ha sido detenida una persona acusada de homicidio.

Todavía se desconocen las causas de lo ocurrido y la investigación del incidente ha sido asumida por el equipo de Policía Judicial de Santiago.