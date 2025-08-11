Imagen de un helicóptero medicalizado.

Imagen de un helicóptero medicalizado. Sergas

Santiago

Muere un hombre en Mesía (A Coruña) tras recibir un disparo de arma de fuego

La Policía Judicial de Santiago se encuentra investigando el incidente ocurrido en la tarde del pasado domingo en la localidad

Te puede interesar: Fallece el dramaturgo y actor gallego Manuel Lourenzo a los 82 años

Publicada

Un hombre ha fallecido este domingo en la localidad coruñesa de Mesía a causa de un disparo por arma de fuego.

Imagen de archivo de vehículos de bomberos de A Coruña

Según informan fuentes de la Guardia Civil, el incidente se produjo por la tarde, sobre las 17:10 horas, tras alertar al 112. Hasta el lugar de los hechos se desplazó un helicóptero medicalizado.

En la tarde de ayer se realizó una inspección ocular por parte del equipo de criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil. Todavía se desconocen las causas del incidente y la investigación del incidente ha sido asumida por el equipo de Policía Judicial de Santiago.