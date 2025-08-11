Muere un hombre en Mesía (A Coruña) tras recibir un disparo de arma de fuego

Un hombre ha fallecido este domingo en la localidad coruñesa de Mesía a causa de un disparo por arma de fuego.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, el incidente se produjo por la tarde, sobre las 17:10 horas, tras alertar al 112. Hasta el lugar de los hechos se desplazó un helicóptero medicalizado.

En la tarde de ayer se realizó una inspección ocular por parte del equipo de criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil. Todavía se desconocen las causas del incidente y la investigación del incidente ha sido asumida por el equipo de Policía Judicial de Santiago.



