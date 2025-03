Cancelan el Festival das Carrilanas de Esteiro, en Muros (A Coruña), por falta de apoyo institucional

El Festival das Carrilanas de Esteiro, en Muros (A Coruña), no se celebrará este año. La organización ha emitido un comunicado en el que anuncia la cancelación del evento por la falta de apoyo del Concello. "Esto es inasumible, tanto como entidad como a nivel personal. No se puode mantener un evento de esta magnitud sin apoyo institucional ni garantías mínimas".

Wikipedia El pueblo de la ría de Muros e Noia que es famoso por su Gran Prix de autos de madera

La pequeña parroquia de Esteiro es famosa por su Gran Prix de autos de madera (carrilanas), un evento prácticamente único en el mundo. De hecho, el evento fue declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2021, y reúne cada verano a miles de personas que se acercan a disfrutar de esta curiosa competición que se celebra desde el año 1988.

Un total de 36 años de tradición que se verán truncados este año, ya que desde la organización aseguran que "no existen las condiciones administrativas, legales y económicas necesarias por parte de la administración local para garantizar la continuidad de la actividad", por lo que "en 2025 no habrá Grand Prix de Carrilanas ni Festival das Carrilanas".

En ese sentido, señalan que el Concello de Muros no ha recibido a la organización para tratar este tema y "está dejando perder todo ese trabajo sin ofrecer una solución real". "No entendemos por qué una fiesta de esta importancia, con un impacto directo en la economía de Muros, no recibe el respaldo necesario", escriben, y añaden "estamos cansados, no podemos más".