Denuncian la desaparición de dos altavoces después del desfile de Carnaval de Santiago de Compostela

Una de las carrozas participantes en el desfile de Carnaval de Santiago de Compostela ha denunciado la desaparición de dos de sus altavoces el pasado martes, tras finalizar el recorrido. Se trata de dos altavoces, modelo Fonestar Force-15DSP, que desaparecieron en la compostelana avenida da Coruña.

Pertenecen a la asociación vecinal A Carballeira de Chaián, de Trazo (A Coruña), que participó en el desfile con 'A Chaianesa explora a Galaxia', ganadora del primer premio en la categoría de carrozas.

Según detalla a Quincemil una de las organizadoras de esta carroza, tras finalizar el desfile, la comitiva fue desviada hacia la avenida da Coruña, donde empezaron a desmontar sus comparsas. "Los compañeros estaban desmontando cuando la Policía Local los obligó a avanzar para no colapsar la calle", que había abierto al tráfico. "Tuvieron que irse rápidamente, no tuvieron tiempo de comprobar si quedaba algo y, al volver, los altavoces no estaban".

Tras comprobar que no están en objetos perdidos de la Policía Local, la asociación ha difundido un comunicado en redes sociales por si alguna otra comparsa los cogió por error. Explican que "esan casi 25 kilos cada uno y tienen un valor que rondan los 1.000 euros".

Otra de las opciones que barajan desde la asociación vecinal es que hayan sido sustraídos. En ese caso, apuntan que ambos altavoces tuvieron problemas técnicos el pasado martes y que "probablemente sin reparación no funcionen".

Desde la asociación tienen previsto presentar la correspondiente denuncia este mismo jueves. No obstante, en caso de que alguna persona los haya visto, piden que se contacte con ellos a través del número de teléfono 618326230 o bien a través del correo electrónico acarballeiradechaian@gmail.com.

Por segundo año consecutivo, la asociación vecinal A Carballeira de Chaián, de Trazo (A Coruña), ha participado en el desfile de Carnaval de Santiago y, en ambas ocasiones, obtuvo premio. En 2024 se alzaron con el primer premio de carrozas y comparsas y este año volvieron a ganar el primer premio de carrozas.