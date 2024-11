La "emergencia lingüística extrema" del gallego es denunciada por miles de voces en Santiago

"La emergencia linguística del gallego" ha sido denunciada este domingo por miles de personas en las calles de Santiago de Compostela. Una protesta en la Praza da Quintana ha concentrado a miembros de colectivos políticos, sindicales y asociaciones de diferente índole, en un acto convocado por la Plataforma Queremos Galego (que agrupa a 600 colectivos sociales).

El lema de la concentración es 'Mudemos o rumbo. Polo futuro do galego' y esta cita ha comenzado a las 12:00 horas con una declaración unitaria apoyada por 167 colectivos. El portavoz de la plataforma convocante, Marcos Maceira, según informa Europa Press, ha asegurado que "es posible revertir la situación con implicación de toda la sociedad gallega".

Movilización Queremos Galego. BNG

"Los datos que se hicieron públicos del Instituto Galego de Estatística evidencian una vez más el estado de emergencia lingüística extrema en la que está la lengua gallega", ha lamentado. Asimismo, ha avanzado la convocatoria para el próximo 23 de febrero de otra movilización, en esta ocasión, en la Praza do Obradoiro.

López Campos defiende que la competencia del gallego está "más que acreditada" e insiste en fomentar su uso social

López Campos. XUNTA

Sobre la concentración convocada este domingo en Santiago por la plataforma Queremos Galego, el conselleiro de Lingua, Cultura e Xuventude, López Campos, ha subrayado que "en democracia" existen "diferentes maneras de expresar las opiniones".

A preguntas de los medios sobre la petición de los convocantes de la concentración de modificar las políticas lingüísticas, López Campos ha cuestionado si lo que van a reclamar los manifestantes en esa protesta es lo mismo y ha expuesto: "Desde el momento en que el PSOE se suma a una convocatoria hecha por una plataforma que está muy vinculada al BNG, no sé si el PSOE defiende también el monolingüismo y la inmersión lingüística".

Ha insistido en que es "mucho más" lo que los une que lo que los separa (en referencia a otras formaciones políticas gallegas) y ha destacado que mantienen "un análisis bastante parecido", mientras que ha reivindicado que la Xunta "seguirá aplicando más presupuestos" en esta materia y aportará "más medidas" y "actualizará el marco normativo".

Cuestionado por la última encuesta del IGE, López Campos ha afirmado que él habla de "competencias" y ha considerado que "no es opinable" que las notas medias del alumnado muestran que "salen con las competencias acreditadas". "Si no, estaríamos poniendo en cuestión el trabajo del profesorado", ha reprochado.

En esta línea, el conselleiro ha relatado que esa encuesta "no está hecha a los alumnos", sino que son "autopercepciones del uso del gallego por parte de las familias". "Pero lo que sí dice es que el 95% de los niños entre 5 y 18 años el contacto que tienen con la lengua es en los centros educativos. Esos son los datos relevantes", expresó.

Asimismo, remarcó que "evidentemente, seguimos diciendo que hay una cuestión, que a nadie se le escapa, este no es un discurso triunfalista, sabemos que hay un problema en el uso social y tenemos que poner en marcha medidas", ha apuntado.

Besteiro (PSdeG): "Hay que revertir políticas galeguizidas del PP"

Concentración de Queremos Galego con Besteiro y Lara Méndez. PSdeG

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, llamó hoy en Santiago a "revertir la situación crítica del gallego después de 15 años de gobiernos del PP". En declaraciones a los medios durante la concentración de la plataforma Queremos Galego, aseguró que "urge impulsar un nuevo Resurgimiento de nuestra lengua para revertir las políticas galeguicidas del Partido Popular".

Besteiro encabezó la representación socialista en una manifestación en la que criticó que "Feijoo y Rueda consiguieron lo que no ocurrió ni en los Séculos Escuros ni durante la Longa Noite de Pedra: que el gallego ya no sea la primera lengua del país".

El secretario general recordó que el PSdeG, al igual que numerosos colectivos, lleva advirtiendo desde 2009 sobre "los ataques del PP a la lengua valiéndose de la maquinaria de la Xunta tras dinamitar el consenso en política lingüística con medidas con las que hasta Fraga se escandalizaría".

Besteiro calificó de “muy triste” que el gallego ya no sea el idioma con más hablantes, como fue a lo largo de toda su historia."El Plan de normalización Lingüística es la herramienta necesaria para poner en marcha las políticas para mejorar el uso del gallego", ha sostenido. Paralelamente, ha defendido que la competencia lingüística en gallego está "más que acreditada" en Galicia y ha insistido en que deben poner el foco en tomar medidas que "permitan fomentar el uso social".

BNG

Miles de persoas ateigan a Quintana para mudar o rumbo da nosa lingua. O GALEGO TEN FUTURO.#QueremosGalego pic.twitter.com/rKLnfA5ttW — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) November 17, 2024

Diversos representantes del BNG también han estado presentes en esta movilización que aseguraron que está llamada a "mudar o rumbo da nosa lingua", a la vez ue aseguraron que "o galego ten futuro".

"O de hoxe é moi grande , pero o 23 de febreiro, Día de Rosalía, ten que ser aínda máis grande a mobilización no Obradoiro para mudar o rumbo da nosa lingua", dijeron, emplazando a los presentes este domingo a que acudan a esta segunda convocatoria que esperan que sea masiva.

Por su parte, la líder nacionalista, Ana Pontón, declaró ante los asistentes que "hoxe estamos aquí para dicir que amamos a nosa lingua porque o galego é un ben que temos que preservar para o noso futuro". "Esta é a lingua que herdamos dos nosos avós e avoas, dos nosos pais e nais, e tamén é a lingua que queremos que usen os nosos fillos, fillas, netos e netas", añadió.

Ana Pontón en Praza da Quintana. BNG

"Hoxe tamén é un día para denunciar que a lingua galega está nunha situación preocupante despois de 15 anos de políticas galegófobas do Partido Popular que están poñendo contra as cordas o futuro do noso idioma", expresó, aunque se mostró optimista de cara al futuro: "é posible cambiar o rumbo cun cambio de política, comezando por suprimir ese decreto da vergoña que converteu o galego nunha lingua de segunda e que está facendo que os nenos e nenas que entran pola porta da escola falando galego saian falando castelán".

En esta línea, reclamó que "o señor Rueda debe escoitar a preocupación que hai na sociedade galega ante a situación límite na que puxo o seu idioma, rectificar as súas políticas e ser capaces de mudas o futuro da lingua".