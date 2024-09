Santiago suma dos kilómetros de carril bici en Xoán XXIII y Burgo das Nacións

Dos kilómetros de carril bici, más plazas de aparcamiento para residentes y un vial con tráfico más pacífico, este será el resultado de la actuación que se está ejecutando en las avenidas de Xoán XXIII y Burgo das Nacións, en Santiago.

Los concejales de Mobilidade, Xan Duro; y Obras, Xesús Domínguez; han presentado este lunes la remodelación que se está llevando a cabo y que tiene como objetivo conseguir una movilidad más sostenible, con más espacio para los peatones y para la bicicleta, y más seguro para los viandantes.

La reforma supondrá una inversión de algo más de 70.000 euros.

Dos kilómetros de carril bici

Uno de los principales cambios de esta actuación será la supresión de dos carriles en la avenida Xoán XXIII, pasando de los cuatro actuales a dos. Así, se ganará espacio para acondicionar el carril bici de subida y de bajada a ambos lados de la carretera.

El carril bici continuará por la avenida Burgo das Nacións, hasta su unión con la avenida de Castelao. Además, se prolongará hasta la zona de San Caetano. Los concejales han anunciado que se acondicionará una senda que atraviese el parque Pablo Iglesias y Blanco Amor y que llegará a la senda de la rúa dos Irmandiños, junto al aparcamiento de Salgueiriños.

Entre los proyectos de Raxoi está comunicar ese carril bici con el de As Cancelas, así como con la senda ciclista que está construyendo la Xunta desde O Milladoiro. En total, con esta actuación la capital gallega ganará dos kilómetros de carril bici.

Más plazas de aparcamiento para residentes

La supresión de los dos carriles de Xoán XXIII también permitirá acondicionar más plazas de aparcamiento para residentes, pasando de las 23 actuales a 70, en dos tramos -el primero, con 58 plazas, y el segundo tramo, más próximo a San Caetano, con 12 plazas-.

El edil de Mobilidade ha explicado que, además de atender a la población de la zona, se busca "evitar o tráfico parásito", aquel que se mueve por la ciudad buscando un lugar para estacionar.

Por su parte, Xesús Domínguez ha explicado que se llevará a cabo la elevación de los pasos de peatones existentes "co obxectivo de mellorar a seguridade para os peóns". El responsable de Obras ha destacado que se trata de una actuación transversal que no es una obra aislada, "senón que forma parte dun proxecto global no que se estudará a viabilidade de estendelo a outras rúas de similares características da cidade".