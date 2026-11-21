La tasa de bajas por enfermedad común creció un 58% entre 2017 y 2024, incluso teniendo en cuenta que hoy trabaja más gente, y ya forma parte de la campaña. El psicólogo organizacional David Garrote analiza qué dicen los datos, qué no dicen y por qué varias verdades incómodas pueden ser ciertas a la vez

La tasa de bajas sube un 58% en siete años. Su explicación no cabe en un mitin

Las campañas electorales tienen una habilidad extraordinaria para resolver, al menos durante veinte segundos, problemas que llevan décadas resistiéndose a una explicación sencilla. Basta con una cifra suficientemente grande, un culpable reconocible y una solución que quepa antes de que termine el turno de palabra. Las notas metodológicas rara vez ganan elecciones.

El absentismo ha encontrado su sitio en la campaña del 29 de noviembre. En una entrevista con el youtuber Jordi Wild, Alberto Núñez Feijóo lo vinculó con el fraude y planteó que reducirlo permitiría destinar entre 10.000 y 12.000 millones de euros a las pensiones. La preocupación es legítima: las bajas tienen costes reales para empresas, administraciones y Seguridad Social. Y su propio programa es más matizado que el titular, porque combina más control con una prestación de hasta el 100% de la base reguladora para quienes padecen enfermedades graves y prolongadas.

El problema aparece cuando pasamos del diagnóstico a la calculadora. Para prometer ese ahorro habría que demostrar qué parte del gasto es evitable y cuánta responde a irregularidades. Es decir: que una prestación cueste mucho no significa que estemos malgastando todo ese dinero. Los hospitales también cuestan mucho, y nadie deduce de ello que los pacientes se inventen sus enfermedades.

Otras candidaturas ponen el foco en la jornada. El PSOE propone completar la reducción a 37,5 horas y avanzar hacia las 35 horas mediante negociación colectiva; Frente Amplio, llegar a 32 horas sin rebaja salarial. Trabajar menos puede tener beneficios importantes. Pero si exigimos los mismos resultados, con los mismos recursos y la misma organización, quizá no hayamos reducido la presión. Puede que simplemente hayamos comprado un cronómetro nuevo.

Las bajas por salud mental duran ya casi 99 días, un 47% más que en 2017

Según la AIReF, los episodios de baja por enfermedad común pasaron de 4,7 millones en 2017 a casi 8,6 millones en 2024. Son episodios, no personas, y hoy trabaja mucha más gente que entonces. Pero la subida se mantiene al tenerlo en cuenta: en proporción al número de afiliados, cada mes se inician un 58% más de bajas que en 2017.

Las bajas han aumentado de verdad. No es un invento electoral. Lo que no podemos inventarnos es su explicación.

Bajo una misma etiqueta conviven realidades muy distintas. Una gripe que nos deja tres días en casa y una depresión que exige meses de recuperación cuentan en la misma estadística; en los trastornos mentales, la baja media ha pasado de 67 a casi 99 días. La AIReF señala además problemas de coordinación institucional y listas de espera sanitarias, que pueden alargar bajas clínicamente justificadas.

Hacerse fijo eleva un 30% la probabilidad de que te den la baja

El informe encuentra también algo incómodo para quienes prefieren no hablar de incentivos: cuando mejora la cobertura de la baja o la estabilidad del contrato, aumenta la probabilidad de iniciar una. Devolver el complemento del 100% a los empleados públicos la elevó en torno a un 40%; pasar de un contrato temporal a uno indefinido, en torno a un 30%.

Es un dato que merece tomarse en serio. También merece leerse entero. Puede significar que la protección invita a utilizarla de más. Pero puede significar también que, mientras era temporal, esa persona había aprendido que ponerse enfermo sale caro y trabajaba con fiebre. La propia AIReF recuerda lo que ocurrió en 2012, cuando se recortó aquel complemento: hubo menos bajas, pero más largas, y crecieron las de origen laboral.

Gráfico — Menos bajas no siempre significa más salud David Garrote Yáñez

Ambas explicaciones son plausibles. Lo que el dato no nos permite saber es cuánto corresponde a cada una. Y en ningún caso demuestra que quien solicita una baja esté fingiendo.

«Una tasa de absentismo no es un detector de mentiras»

Al descontar la vivienda, casi dos millones de personas caen bajo el umbral de la pobreza

Tampoco deberíamos esconder la otra mitad de la historia. Según la Encuesta de Salud de España, el 16,2% de la población de 15 años o más presentaba en 2025 un cuadro depresivo activo, frente al 14,6% de 2023, aunque los casos severos bajaron ligeramente. La encuesta no permite saber cuántos casos tienen que ver con el trabajo, pero sería difícil sostener que la salud psicológica es una cuestión secundaria. Al fin y al cabo, las personas tenemos la mala costumbre de seguir siendo personas cuando termina la jornada.

España tiene hoy más empleo y menos paro que hace diez años. Son avances reales. Pero un estudio de FEDEA muestra que, si se descuenta lo que cuesta acceder a una vivienda, casi dos millones de personas que no figuran como pobres pasan a estarlo con esa forma de medir. Dicho de otra manera: hoy es más fácil encontrar trabajo. Lo que no siempre resulta más fácil es construir una vida con el sueldo que recibimos por hacerlo. Nadie deja al casero ni a sus hijos en la puerta de la oficina.

Nada de esto convierte a las empresas en responsables universales de la salud mental de sus plantillas. Atribuir cualquier baja por ansiedad a un jefe incompetente sería tan poco riguroso como explicar el aumento de las bajas diciendo que la gente ya no quiere trabajar. Ambas interpretaciones tienen, eso sí, una ventaja indiscutible: permiten encontrar un culpable antes de terminar el café.

La productividad por hora en Europa solo creció un 0,2% en 2024

Europa necesita mejorar su productividad. Según la OCDE, la productividad por hora creció un 0,2% en la UE en 2024, frente al 2,2% de Estados Unidos, aunque las primeras estimaciones apuntan a que Europa aceleró en 2025. Pero la productividad no mide cuánto sacrificio soportamos ni cuántas horas pasamos delante de una pantalla. Depende de la inversión, la tecnología y la manera en que organizamos el trabajo. Calentar una silla diez horas no hace a nadie más productivo, aunque en algunas empresas siga contando como prueba de compromiso. Y descansar más tampoco garantiza, por sí solo, rendir más.

Una empresa necesita resultados para sobrevivir, y las personas, condiciones razonables para sostenerlos. Por eso me parece fundamental recuperar una idea sencilla: saber parar. Reconocer la fatiga, organizar las cargas, facilitar la recuperación y aceptar que algunas formas de trabajar han dejado de ser sostenibles. Muchas de esas decisiones no están en manos de quien trabaja. Resulta muy cómodo recomendar autocuidado a alguien a quien después penalizamos por practicarlo.

Los datos no tienen la obligación de darnos la razón

Pongamos las cartas sobre la mesa. Hoy trabaja mucha más gente que hace una década y, aun así, las bajas han crecido con fuerza. Lo que se cobra durante la baja y el tipo de contrato influyen en cuántas se inician. Las bajas por salud mental son las más largas. Los cuadros depresivos han aumentado, aunque no los severos. La economía mejora, pero casi dos millones de personas son más frágiles de lo que su renta aparenta. Europa necesita producir mejor. Y el sistema de incapacidad temporal tiene problemas reales de gestión. Todo eso es cierto. A la vez.

Lo que ninguna de esas cifras demuestra, por sí sola, es cuántas personas se inventan una enfermedad, cuántas enferman por su trabajo o cuántas dejarían de hacerlo si trabajásemos menos horas. Los datos no tienen la obligación de darnos la razón. Nosotros sí tenemos la obligación de no hacerles decir lo que no dicen.

Los abusos existen, y es legítimo investigarlos y sancionarlos cuando se demuestren. Aunque, desde fuera, solemos saber bastante más de las vacaciones de nuestros compañeros que de sus historiales médicos. También conocemos a quien lleva semanas durmiendo mal o acude a trabajar francamente enfermo. A quien presume de no haber faltado jamás, por compromiso, por necesidad o porque ha aprendido que en su entorno detenerse tiene consecuencias. Ninguna de esas historias, por cercana que nos resulte, explica lo que les ocurre a millones de trabajadores.

Proteger a quien enferma, gestionar bien unos recursos que son de todos y perseguir los abusos acreditados son objetivos compatibles. Lo que no cabe en veinte segundos de campaña son las preguntas previas: qué sucede antes de que alguien llegue a ese punto y por qué algunas organizaciones siguen tratando el trabajar enfermo como una prueba de profesionalidad.

Quizá, antes de obsesionarnos con distinguir entre quienes quieren trabajar y quienes no, deberíamos hacernos otra pregunta: ¿estamos aprendiendo a reconocer a quienes necesitan parar o seguimos admirando, sin hacernos demasiadas preguntas, a quienes nunca se lo han permitido?