Gramscismo corporativo

David Garrote explora por qué transformar una empresa exige algo más que buenas ideas: construir la legitimidad, las alianzas y la capacidad de decisión necesarias para llevarlas a la práctica

En 1928, durante el proceso que acabaría condenando a Antonio Gramsci a más de veinte años de prisión, se atribuye al fiscal fascista una frase que terminó sobreviviendo tanto al juicio como al régimen que la hizo posible: había que impedir que aquel cerebro funcionase durante veinte años. La jugada no les salió del todo bien.

A pesar del aislamiento, la censura, una salud cada vez más deteriorada y las condiciones bastante poco acogedoras de una cárcel mussoliniana, Gramsci consiguió escribir buena parte de los textos que después formarían sus . El fiscal quería detener su pensamiento, pero acabó ayudando involuntariamente a convertirlo en uno de los pensadores políticos más influyentes del siglo XX. Cosas que pasan.

Pero ¿qué tiene que ver un intelectual comunista encarcelado por el fascismo italiano con el día a día de una empresa? Pues… más de lo que parece.

Gramsci trató de comprender por qué algunos sistemas consiguen mantenerse incluso cuando una parte importante de quienes viven dentro de ellos sabe que funcionan mal, reparten los costes de manera injusta o producen resultados que casi nadie defendería abiertamente. Su respuesta giraba alrededor de la hegemonía: el poder descansa en leyes, jerarquías, recursos y capacidad para imponer decisiones, por supuesto, pero se vuelve mucho más resistente cuando consigue, además, que una interpretación concreta de la realidad termine pareciendo natural, inevitable o de puro sentido común.

El sistema alcanza entonces una posición envidiable. Sus reglas dejan de percibirse como decisiones tomadas por alguien, en algún momento y con determinados intereses, y empiezan a confundirse con el orden espontáneo del universo:

«Es que aquí siempre se ha hecho así».

«Esto es lo que necesita el negocio».

«Ahora mismo la organización no está preparada».

Grandes clásicos.

Gramsci entendió también que, en sociedades complejas, el poder rara vez se conquista mediante un asalto frontal. Antes hay que construir consentimiento, ocupar espacios, tejer alianzas, alterar conversaciones y ensanchar gradualmente aquello que los demás consideran razonable. Lo llamó guerra de posiciones: acumular pequeños avances hasta que aquello que un día parecía imposible empiece a confundirse con el siguiente paso lógico.

Salvando las distancias —que son muchas y tampoco conviene perder por completo el sentido de la proporción—, algo parecido sucede dentro de las empresas.

Conviene aclararlo antes de que todo esto empiece a sonar más revolucionario de la cuenta. La voluntad de transformar una compañía rara vez nace de una pretendida superioridad moral o de la fantasía de liberar a nadie. Lo habitual es algo bastante más prosaico: la firme convicción de que existe una manera mejor de hacer las cosas.

Puede ser una estrategia de personas más humanista que, precisamente por tratar mejor a quienes sostienen el negocio, reduzca la rotación, atraiga talento y termine siendo más rentable. Puede ser una innovación radical de producto que obligue a cuestionar lo que hasta ayer funcionaba. O un plan estratégico a cinco años que, para asegurar la supervivencia de la empresa mañana, tenga que poner patas arriba buena parte de lo que hoy proporciona estabilidad.

No estamos hablando de revolución social. Hablamos de transformación empresarial, con toda la mezcla de visión, ambición, cálculo, negocio y ego que eso suele implicar. No necesariamente ideológica en el sentido partidista del término, aunque nunca libre de intereses, porque las empresas no operan en el vacío y las decisiones importantes tampoco caen del cielo.

Hay cambios que solo pueden hacerse desde determinadas sillas

En casi todas las organizaciones hay personas capaces de identificar qué falla. Ven procesos absurdos, decisiones contradictorias, incentivos que premian exactamente lo contrario de lo que la compañía asegura valorar y estructuras que sobreviven porque llevan tanto tiempo allí que cuestionarlas obligaría a reconocer que quizá nunca tuvieron demasiado sentido.

El diagnóstico suele estar bastante extendido: la capacidad real para intervenir, menos.

¿Lo bajamos a ejemplos cotidianos? Vamos con una escena de lo más mundana: una profesional entra en una sala con una presentación impecable, un diagnóstico razonable y una propuesta que casi todo el mundo considera sensata. Habla de datos, costes, riesgos y oportunidades. Los asistentes asienten con gravedad. Todo parece ir razonablemente bien hasta que alguien pregunta cuánto costará, quién asumirá el riesgo de impulsarla o qué prioridad habrá que desplazar para liberar recursos. Entonces descubre que la decisión estaba tomada antes de que terminase la primera diapositiva. Porque tener razón ayuda, pero tampoco tanto. Este sería el acto uno de esta escena: recuérdala, ya que en un rato volveremos sobre el acto dos.

Llevamos años repitiendo que una organización puede cambiarse desde cualquier posición. Y es verdad. Desde cualquier lugar se puede mejorar una conversación, proteger a una persona, elevar el estándar de un equipo, corregir una mala práctica o evitar que una decisión mediocre termine convertida en una pequeña catástrofe. Todo eso importa. Mucho.

Otra cosa es confundir capacidad de influencia con capacidad de transformación.

Desde fuera de la sala puedes influir en una conversación. Desde dentro decides si llega a producirse. Desde una posición técnica puedes recomendar un nuevo proceso; desde una posición ejecutiva puedes dotarlo de recursos, responsables, métricas y consecuencias. Desde los márgenes puedes explicar durante años que los incentivos están mal planteados. Desde algunas posiciones puedes cambiarlos y comprobar, meses después, si tenías razón.

De ahí nace una pregunta que solemos esquivar porque no queda demasiado elegante en una entrevista de desarrollo: ¿es legítimo querer la silla?

Confieso que esta manera de plantear la ambición siempre me ha resultado más honesta que fingir desinterés por las posiciones desde las que se toman decisiones. En el imaginario corporativo miramos con cierta sospecha a quien reconoce que quiere crecer. Nos resultan más cómodas las personas que aseguran no estar interesadas en el título, el poder o la visibilidad, aunque después buena parte de las decisiones capaces de cambiar una empresa se tomen, casualmente, desde puestos con título, poder y visibilidad.

Nos gusta pensar que el talento acaba llegando de forma natural al lugar que merece, como si los organigramas estuvieran regidos por una suerte de justicia poética. Ojalá.

La silla permite transformar una convicción individual en una estructura que pueda sobrevivir a quien la impulsó, lo que suele ser bastante más útil que pronunciar una charla inspiradora, recoger muchos aplausos y descubrir seis meses después que todo continúa exactamente igual.

Llegar hasta allí exige algo más que declararse reformista en LinkedIn.

Antes de ocupar la silla, hay que ocupar la conversación

Quien aspira a transformar una organización desde dentro necesita construir posición. Y esa construcción suele resultar mucho menos épica de lo que después parece en una biografía: ejecutar bien cuando nadie está mirando, asumir proyectos que todavía no dan prestigio, cuidar relaciones sin saber cuándo serán necesarias, escoger determinadas batallas y dejar otras para más adelante, aprender a traducir las ideas al idioma que entienden negocio, finanzas y operaciones, y conseguir que una propuesta ambiciosa no parezca otra excursión intelectual de Recursos Humanos.

Al principio te escuchan porque has resuelto algo concreto. Después empiezan a confiar en tu criterio. Más tarde te invitan a debatir sobre problemas que ya no pertenecen exactamente a tu perímetro y, siempre que seas capaz de aportar sin convertir cada conversación en un referéndum sobre tu propia brillantez, tu presencia en determinados espacios deja de resultar excepcional: acabas de ocupar, de facto, una posición que todavía no ocupas formalmente.

Cuando la silla se mueve, tu candidatura puede parecer obvia. Desde fuera, incluso inevitable.

La silla es la parte visible. La posición se ha construido antes.

A eso podríamos llamarlo gramscismo corporativo: acumular tanta legitimidad que una decisión que años atrás habría parecido excesivamente ambiciosa termine presentándose como la opción menos arriesgada. No has asaltado el sistema. Has modificado poco a poco lo que el sistema entiende por sentido común.

La preparación, claro, no controla el calendario. Y ahí es donde toca citar a Nicolás Maquiavelo.

Maquiavelo conoció el poder desde dentro. Quería entender por qué ciertas personas conseguían adquirir y conservar poder mientras otras, quizá moralmente más presentables, fracasaban de forma estrepitosa.

Para ello recurrió a dos conceptos especialmente sugerentes: virtù y fortuna. La primera no equivalía a bondad, sino la capacidad para leer el contexto, prepararse y actuar cuando cambian las circunstancias. La segunda representaba aquello que nadie controla completamente: una crisis, un relevo inesperado, una reorganización, una vacante o un problema que hasta ayer no parecía prioritario y hoy amenaza con ocupar media agenda del comité.

En una empresa, la fortuna abre la ventana. La virtù consiste en no empezar a prepararse cuando ya está abierta, sino mucho antes.

El momento importa porque una misma aspiración puede parecer impaciencia un año y sentido común al siguiente. Puede que tú seas exactamente la misma persona; lo que ha cambiado es la necesidad de la organización, la disponibilidad de alternativas o la tolerancia al riesgo de quien decide.

Las oportunidades no siempre premian a la persona más preparada: a menudo premian a quien estaba suficientemente preparado cuando el problema se volvió visible.

Hasta aquí, todo esto podría parecer una defensa especialmente sofisticada de la ambición corporativa. Trabajas bien, construyes posición, esperas el momento y terminas alcanzando la silla desde la que querías transformar. La escena tiene algo de meritocracia gramsciana con un toque florentino. Bonita, quizá demasiado, porque aquí conviene desconfiar de la tesis y, de paso, de quien la escribe.

¿Cómo distinguimos a quien quiere la silla para cambiar el sistema de quien utiliza la promesa de cambiar el sistema para justificar que quiere la silla? ¿Cuánto hay de voluntad transformadora y cuánto de necesidad de envolver la propia ambición en una explicación moralmente aceptable? ¿No podría ser todo este razonamiento una forma innecesariamente culta de decir que uno quiere mandar?

Podría. Y sería bastante poco elegante fingir que quien escribe esta pieza esté fuera de esa sospecha.

Las intenciones se verifican mal antes de que exista la oportunidad de traicionarlas. Cualquiera puede prometer valentía cuando todavía no tiene nada serio que perder. La prueba llega después: un presupuesto que proteger, una promoción que negar, una relación que tensar, una decisión impopular que firmar o la posibilidad real de que enfrentarse al sistema tenga consecuencias sobre la propia carrera.

Además, ninguna silla transforma por sí sola una organización compleja. El poder formal necesita información, alianzas, equipos capaces de sostener el cambio, mandos intermedios que no lo saboteen por miedo o agotamiento y contrapesos suficientes para que todo no dependa del capricho de una única persona. Alcanzar la posición adecuada permite mover más piezas. El tablero no desaparece por respeto al nuevo cargo.

Y queda el problema más incómodo: para llegar a una silla desde la que cambiar el sistema, normalmente tienes que demostrar primero que sabes operar dentro de él. Cumplir sus reglas, comprender sus códigos, entregar resultados según sus criterios y generar confianza en personas que quizá no compartan del todo tu diagnóstico.

Quien quiere cambiar las reglas debe sobrevivir durante un tiempo jugando con ellas.

La estrategia tiene sentido, aunque también tiene un precio. Mientras asciendes puedes convencerte de que cada concesión es temporal, de que hoy no toca abrir esa batalla y de que, cuando tengas presupuesto, equipo y autoridad, podrás impulsar todo aquello que ahora sería prematuro.

Quizá sea verdad. El problema es que la posición desde la que esperas transformar la organización también modifica el modo en que calculas el riesgo.

La silla no cambia tus ideas de golpe. Cambia lo que te cuesta defenderlas

Volvamos al segundo acto de aquella escena tan cotidiana que iniciamos algunos párrafos más arriba.

Han pasado algunos años. La profesional que entró en la sala con una presentación impecable ocupa ahora una de las sillas desde las que se decide. Tiene presupuesto, equipo, reputación y una agenda llena de asuntos que, observados desde fuera, siempre parecieron bastante más sencillos. Delante de ella aparece alguien con una propuesta sospechosamente parecida a la que defendió en su momento.

Ahora es ella quien pregunta cuánto costará, qué prioridad habrá que desplazar, cómo se medirá el retorno y quién responderá si la apuesta sale mal.

Entre ambos actos no tiene por qué haber cinismo. Hay responsabilidad, incentivos, reputación, personas que dependen de sus decisiones y, normalmente, una cuota mensual que el banco sigue cobrando con admirable regularidad.

Robert Michels observó algo parecido al estudiar organizaciones que aspiraban a funcionar democráticamente y que, a medida que crecían, concentraban el poder en una pequeña élite dirigente. Lo llamó ley de hierro de la oligarquía: cuanto más compleja se vuelve una organización, más necesita especialistas, jerarquías y mecanismos de decisión, y mayor es la ventaja acumulada de quienes los controlan.

Con el tiempo, quienes llegan arriba pueden empezar a proteger la misión de la organización y, de paso, su propia posición dentro de ella. No hace falta una traición espectacular, ni una maleta llena de dinero. Ni siquiera una reunión secreta en una habitación mal iluminada, lo cual resulta algo decepcionante desde el punto de vista narrativo.

Basta con un buen salario, una reputación construida durante años, un equipo que dependa de ti y un futuro profesional cada vez más vinculado a que todo continúe funcionando razonablemente bien. Las decisiones que desde abajo parecían evidentes adquieren entonces costes muy concretos. Nadie necesita corromperte en el sentido cinematográfico del término. Puede ocurrir algo mucho más humano: que empieces a producir argumentos inteligentes para explicar por qué todavía no es el momento de hacer aquello que llevabas años queriendo hacer.

He visto ese cambio de vocabulario más de una vez. Personas muy críticas con la lentitud de la organización que, después de una promoción, empiezan a pedir paciencia. Profesionales que reclamaban decisiones valientes y que, una vez dentro de la sala, descubren la importancia de los tiempos, el contexto y la prudencia. A veces tienen razón.

Otras veces solo han cambiado los incentivos desde los que interpretan la realidad.

Max Weber introduce un matiz necesario. En La política como vocación distinguió entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Quien actúa desde la primera permanece fiel a sus principios; quien asume la segunda debe responder también por las consecuencias previsibles de aplicarlos.

Desde abajo resulta relativamente sencillo juzgar una decisión por su coherencia moral. Desde la silla hay que responder por lo que sucede después. Liderar implica escoger entre alternativas imperfectas, medir impactos y aceptar que una decisión muy satisfactoria desde el punto de vista de los principios puede causar daños a personas que ni siquiera participaron en su diseño. Por eso no toda prudencia es cobardía ni toda moderación supone una traición.

El problema empieza cuando la responsabilidad se convierte en una coartada demasiado útil.

La prudencia puede convertirse en una forma elegante de inmovilismo

Nunca faltará una razón sensata para no incomodar demasiado el equilibrio que te ha permitido llegar hasta allí. Faltará consenso. Habrá demasiada incertidumbre. Conviene esperar al siguiente ciclo presupuestario, a que termine la reorganización, a que mejore el negocio o a que otra persona, preferiblemente con más poder y menos aversión al riesgo, decida dar primero el paso.

Y así pasan los años.

Quienes llegan a una posición con voluntad sincera de transformar rara vez abandonan sus ideas de golpe. Las aplazan poco a poco. Ajustan el lenguaje. Reducen el alcance. Escogen la batalla siguiente y vuelven a escogerla unos meses después, hasta que una mañana descubren que la prudencia se ha convertido en forma de vida y que la silla que necesitaban para cambiar el sistema es ya la principal razón para no ponerlo demasiado en peligro.

Quizá esa sea la verdadera pregunta del gramscismo corporativo. No cómo conseguir una silla, porque sobre eso existen suficientes libros, programas de liderazgo y consejos de LinkedIn como para amueblar varias bibliotecas. La cuestión es cómo construir una posición desde la que tus ideas puedan avanzar, cómo llegar sin olvidar qué querías cambiar y cómo distinguir, una vez sentado, la responsabilidad que exige gobernar del miedo perfectamente razonable a perder aquello que tanto costó construir.

La condena de Gramsci expiró en abril de 1937, después de más de una década entre prisiones, clínicas y vigilancia. Apenas unos días después sufrió una hemorragia cerebral y murió con 46 años. No llegó a ver publicados sus Cuadernos de la cárcel ni a saber hasta dónde viajarían aquellas páginas escritas a mano mientras su cuerpo se deterioraba.

Tras su muerte, su cuñada Tatiana recogió los 33 cuadernos, los ordenó y ayudó a ponerlos a salvo. Pasaron por Moscú, regresaron a Italia después de la caída del fascismo y comenzaron a publicarse años más tarde. El hombre murió. El régimen que había intentado silenciarlo terminó cayendo, pero sus cuadernos siguieron viajando.

La jugada del fiscal no salió del todo bien, y quizá la forma más difícil de construir posición consista precisamente en eso: lograr que una idea siga avanzando incluso cuando ya no seas tú quien ocupa la silla.