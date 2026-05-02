ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez pide gobernar hasta 2035
Pérdidas España retirada EEUU Rota y Morón
Trump rechaza a Irán y ataca a España
'Corona Suprema' de los Trinitarios en España
Trump ordena retirada soldados en Alemania
Marruecos proveedor tomates UE
Bares y restaurantes sobres y monodosis aceite y sal
Dueño pistachos facturación
Madre soltera no encuentra trabajo
Fontanero autónomo salario
Vecino recurrir acciones judiciales echar propietario
Nuevo sistema mutualistas estado devolución
Horas extraordinarias trabajo
Carlos García abogado impugnar acuerdo juzgado
Vecinos obligados pagar seguridad ascensor
Contribuyente actualización IRPF
Action armario elegante y barato
Dueños de Singularu
Multas conductores ignoren sanción
Parfois camisa elegante y cómoda
Joseba ingeniero dueño de gasolineras
Fontanero italiano
Español en Andorra
Prórroga de alquileres
Dani, bombero
270 días de cotización a padres
Depósitos al 3%
Abogado sobre deducciones
Reino Unido y el emprendimiento
Ayuda extra IMV
Poblaciones de osos
Decreto del alquiler
Sonia, madre soltera
Fianza de alquiler
Contratos de alquiler
El euríbor se dispara
Refugio José Luis Perales
Festivos Mercadona
Retirar coche de la circulación
Lili Lorenzo

Lili Lorenzo

Opinión Cuadernos para marcas imborrables

La Super Bowl, cargada de declaraciones

Una reflexión de Lili Lorenzo sobre el uso de la IA en el trabajo

Publicada

Llevo meses explicando que la inteligencia artificial no quita trabajo.

Y a la vez automatizando procesos que antes hacían personas.

¿Contradicción? Solo en apariencia.

Lo que automatizo son tareas que nadie debería estar haciendo a mano en 2026. I´m sorry. Clasificar correos. Mover archivos. Ordenar carpetas. Rellenar campos. Generar informes que siempre dicen lo mismo.

Hacer clic aquí para que pase esto allá. Una y otra y otra vez.

Hay un término para describir el momento que estamos viviendo. Geoffrey Moore lo llamó "el abismo": esa fase de la curva de adopción tecnológica en la que la promesa ya ha sido anunciada, pero la implantación real todavía cojea.

Las empresas han invertido en herramientas de IA. Han formado —o intentado formar— a sus equipos. Y ahora se encuentran con algo que no esperaban: resistencia interna. Personas que ven en esas soluciones una amenaza a su puesto, que dudan, que frenan iniciativas con el silencio como estrategia.

No les falta razón para tener miedo. Lo que les falta es perspectiva.

El trabajo que está desapareciendo —el que se puede automatizar con un flujo en n8n o una integración en Make— nunca fue la parte estratégica de ningún puesto. Era el lastre. Las tareas mecánicas que consumen energía cognitiva y no generan ningún valor real a largo plazo, el que nos empuja al presentismo y las jornadas fijas.

La revolución agéntica viene a liberar el criterio.

La oportunidad real está en pasar de ser ejecutores a convertirnos en arquitectos. En convertir el tiempo recuperado en visión de negocio.

En empezar a hacer el trabajo que sí requiere relación, decisión y contexto, que es precisamente lo que ningún agente de IA puede replicar.

El trabajo que vale no lo toca ningún flujo automatizado.

Más en Opinión