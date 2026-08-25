El PP exige al Gobierno mejoras en el tren de Ferrol y critica que no haya cumplido su compromiso

Los senadores del Grupo Popular José Manuel Rey Varela y Verónica Casal Míguez se han reunido con representantes del Foro Cidadán polo Tren para hacer seguimiento de las reivindicaciones planteadas por esta plataforma y por los ayuntamientos de la comarca de Ferrolterra y ya trasladadas al Gobierno.

Según informa Europa Press, durante el encuentro, Rey Varela puso en valor el "amplio consenso ciudadano y político" existente en torno a la necesidad de mejorar las infraestructuras y los servicios ferroviarios de la comarca. El también alcalde de Ferrol defendió que esta cuestión debe abordarse mediante la colaboración entre las distintas administraciones y con la participación de los agentes sociales.

"En una cuestión tan importante para el futuro de Ferrol podemos y debemos estar juntos. Esto no va de partidos ni de quién gobierna en Madrid, en Santiago o en Ferrol. Va de que nuestros vecinos tengan derecho a disponer de un transporte ferroviario competitivo, fiable y moderno", afirmó.

Reclaman una reunión con el Ministerio

El senador popular recordó además que ya se han enviado solicitudes de reunión al Ministerio de Transportes y ratificó su compromiso de continuar trabajando para que se produzca un encuentro en el que puedan abordarse las actuaciones pendientes.

Rey Varela señaló que el ministro se había comprometido en diciembre a mantener esta reunión, pero lamentó que, transcurridos nueve meses, todavía no se haya producido.

"Han pasado nueve meses, el Ministro incumplió su palabra y no hemos obtenido ninguna respuesta", criticó.

Entre las principales reivindicaciones que el PP asegura que continuará defendiendo se encuentran la recuperación y mejora de las frecuencias ferroviarias entre Ferrol y A Coruña, la modernización de la línea y su electrificación, además de la reducción de los tiempos de viaje.

A estas demandas se suman la resolución de las actuaciones pendientes y el avance en una estación intermodal acorde con las necesidades de Ferrol.

"Queremos seguir dialogando, pero dialogar también significa obtener respuestas. Nuestra posición es firme, pero constructiva; reivindicativa, pero responsable. No queremos enfrentamientos, queremos acuerdos. No queremos privilegios, queremos igualdad", concluyó Rey Varela.