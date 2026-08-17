Ferrol actualiza la ordenanza fiscal del cementerio municipal con nuevas tarifas

La Junta de Gobierno Local de Ferrol aprobó este lunes la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del cementerio municipal, una actualización necesaria tras la importante ampliación y mejora de las instalaciones llevada a cabo.

La elevada demanda existente para acceder a los servicios del cementerio municipal hizo necesaria una ampliación de su capacidad, especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad de nichos. En este sentido, el Gobierno local llevó a cabo una importante actuación que permitió incorporar 1.500 nuevos nichos, con una inversión de 1,3 millones de euros, mejorando de manera significativa la capacidad y las prestaciones del camposanto.

La ampliación se ejecutó mediante la incorporación de una cuarta hilera de nichos respecto a las construcciones realizadas anteriormente, optimizando así el espacio disponible y dando respuesta a la creciente demanda existente.

Esta ampliación de la capacidad y de los servicios hace necesario actualizar también el marco fiscal que regula los diferentes aprovechamientos del cementerio municipal. La modificación de la ordenanza permite adecuar las tarifas a la nueva realidad del servicio y cumplir, al mismo tiempo, con la normativa tributaria aplicable a los aprovechamientos del dominio público, según la cual las cuotas deben tomar como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización de los bienes si estos no tuvieran la consideración de dominio público.

Así, la ordenanza establece la correspondiente tarifa general para el otorgamiento de concesiones en el cementerio mediante convocatoria pública, determinándose el importe de la tasa en función del valor económico de la proposición sobre la que recaiga la adjudicación.

También se actualizan las tarifas correspondientes a los diferentes tipos de concesiones y prestaciones del cementerio, como la concesión de terrenos para mausoleos, panteones y sepulturas subterráneas, calculada por metro cuadrado o fracción; la concesión de nichos, por el período de prestación del servicio y por el plazo máximo previsto en la normativa aplicable; la concesión de ceniceros y los servicios relacionados con el depósito de cadáveres, incluyendo el uso de la sala de velatorio y de las cámaras frigoríficas.

La modificación contempla también las cantidades correspondientes a los cambios de titularidad, estableciendo diferentes importes en función del tipo de concesión o elemento afectado, ya se trate de mausoleos, urnas, ceniceros o nichos.

Precio de los nichos

En el importe de los nichos se repercute únicamente el coste de construcción, fijando así los importes para las cuatro hileras. Los nichos de la primera hilera (la más próxima al suelo) tienen un precio de 936,77 euros; los de la segunda y tercera hileras, 978,93 euros; y los de la cuarta, 852,46 euros.

Mediante esta actualización, el Concello adapta la ordenanza fiscal a la situación actual del cementerio municipal. Tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local, será presentada en la Comisión de Hacienda y se llevará al Pleno de este mes para su ratificación.