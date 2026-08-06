La Policía Nacional detiene al autor de diez robos con violencia e intimidación en Ferrol

La Policía Nacional ha detenido en Ferrol a un joven como presunto autor de un total de diez robos con violencia e intimidación cometidos en la ciudad.

El presunto autor actuaba en el barrio de Ultramar, en la mayoría de los casos en horario nocturno. Todos los delitos fueron cometidos en un corto espacio de tiempo.

Tras vigilar y escoger a las víctimas, el hombre ejercía sobre ellas violencia física o intimidación grave, llegando a esgrimir o hacer ademán de utilizar un arma blanca en la mayoría de los casos.

Después de las gestiones de investigación desarrolladas por el Grupo de Patrimonio, la comisaría de Ferrol-Narón organizó un dispositivo para proceder a la detención del sospechoso, que se produjo durante la madrugada del día 31 de julio.

Tras la operación se informó al Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción número 1 de Ferrol en funciones de guardia, que decretó el ingreso del detenido en el Centro Penitenciario de Teixeiro.

Arrestada en Recimil

La Policía Nacional informa también de que, de manera paralela, funcionarios de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana detuvieron el mismo día, el pasado viernes, a una mujer como presunta autora de un robo con violencia en el barrio de Recimil de la localidad de Ferrol.

La autora, tras ejercer gran violencia sobre la víctima, una persona de avanzada edad, consiguió sustraerle una bandolera en la que llevaba 50 euros, siendo detenida instantes después y puesta a disposición del juzgado en funciones de guardia.