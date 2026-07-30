Ferrol aprueba las cuentas de 2025 de Emafesa

El Concello de Ferrol ha aprobado este jueves durante la celebración de un pleno ordinario las cuentas de 2025 de Emafesa, la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol.

Con la luz verde a las cuentas, la concelleira de Facenda, Susana Sanjurjo, puso en valor que "después de ocho años sin aprobar las cuentas de Emafesa, tuvimos que venir nosotros a aprobarlas, desde el año 2016 hasta el 2023".

Además de aprobar las cuentas pendientes, también se aprobaron "en tiempo y forma" las de 2024 y ahora las de 2025.

"Todo el camino que recorrimos, todas las medidas que tuvimos que acometer, que no fueron pocas ni fáciles, permitieron recuperar el equilibrio, pagar todas las deudas y sanear las cuentas", aseguró.

Desde el pasado mes de septiembre, el Concello es dueño del 93% de la empresa, transformando deuda en acciones, una medida que califica como "la opción más segura para el Concello de Ferrol y la que menos compromete el futuro de las finanzas locales".

Además, el gobierno local resalta que así se garantiza la continuidad de un servicio esencial, incrementando el control público del agua con el objetivo de hacerse con el 100% de la propiedad en el 2030.

Sanjurjo recordó que "con un patrimonio de 5,5 millones de euros, la medida es el resultado más importante, porque con esto se salva a la empresa de la quiebra total; no podía pagar ni las facturas de la luz".

Ahora, "por primera vez el fondo de maniobra es positivo (de 5,1 millones de euros), pues la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes es de más de cinco millones de euros. Es la única manera de garantizar la viabilidad de la empresa y poder pagar las facturas. Conseguimos que Emafesa ahora sea un 93% pública. Emafesa es de los vecinos".

"Nuestro deber es trabajar para que Emafesa, que es la empresa de agua de todos los vecinos, funcione y tenga las cuentas saneadas", concluyó.