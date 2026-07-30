Controlado el incendio forestal de Monfero (A Coruña) tras calcinar cerca de 30 hectáreas

El incendio forestal declarado este miércoles en el municipio coruñés de Monfero, en la parroquia de O Alto de Xestoso, ha quedado controlado después de afectar a una superficie provisional de unas 30 hectáreas, parte de ellas situadas ya en el término municipal de Guitiriz (Lugo).

Según ha informado la Consellería do Medio Rural en su parte de las 08:30 horas de este jueves, el fuego quedó controlado a las 22:22 horas del miércoles, después de iniciarse a las 14:26 horas.

En las labores de extinción participaron un técnico, 13 agentes, 18 brigadas, 11 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cuatro aviones, un despliegue que permitió contener la evolución del incendio durante la tarde y la noche.

Las estimaciones de superficie afectada son todavía provisionales y sitúan la extensión quemada en torno a las 30 hectáreas, aunque la Consellería recuerda que esta cifra podrá revisarse una vez concluyan las mediciones definitivas.

Mientras el incendio de Monfero ya se encuentra controlado, Medio Rural mantiene activos otros fuegos en Galicia. El de Ourol (Lugo) permanece estabilizado tras afectar a unas 30 hectáreas, mientras que el incendio de Taboada continúa controlado y alcanza, de forma provisional, unas 40 hectáreas quemadas.