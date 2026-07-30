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Un camión incendiado provoca retenciones en la AP-9F a la altura de Pontedeume (A Coruña)
La circulación ya ha sido reabierta, aunque continúan los problemas de tráfico en sentido Santiago de Compostela tras registrarse más de dos kilómetros de cola
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Un camión incendiado ha obligado a cortar temporalmente este jueves la AP-9F a la altura de Pontedeume, en sentido A Coruña, provocando importantes problemas de circulación.
El incidente se produjo en el punto kilométrico 19, donde el vehículo comenzó a arder por causas que, por el momento, no han trascendido. Como consecuencia, fue necesario interrumpir por completo el tráfico mientras se desarrollaban las labores de extinción y retirada del camión.
El corte generó más de dos kilómetros de retenciones, afectando a los conductores que circulaban por esta vía en dirección a Santiago.
Aunque la circulación ya ha sido restablecida, a esta hora persisten las dificultades en el tráfico, con circulación lenta y retenciones derivadas del incidente. Se recomienda extremar la precaución y, en la medida de lo posible, buscar itinerarios alternativos hasta que la situación recupere la normalidad.