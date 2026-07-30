As Pontes (A Coruña) abandona 'Springfield': las torres de refrigeración pasan esta tarde a la historia

La cuenta atrás ha terminado en As Pontes, donde hoy jueves 30 de julio se llevará a cabo uno de los pasos más simbólicos del desmantelamiento de la antigua central térmica. A las 16:00 horas está programada la demolición controlada de las cuatro torres de refrigeración, una intervención que supondrá la desaparición de uno de los elementos más reconocibles del complejo industrial.

La maniobra se ejecutará mediante una voladura simultánea de las cuatro estructuras, un proceso que apenas se prolongará durante 1,2 segundos. La organización ha señalado que el estruendo generado será equiparable al de un espectáculo pirotécnico, pese a la magnitud de la operación.

Para garantizar que el derribo se desarrolle sin incidentes, se ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad en torno a la central. El plan contempla una zona de exclusión, donde no estará permitido el acceso de personas, y un segundo perímetro de protección destinado a controlar el desarrollo de la actuación.

Las medidas también afectarán a la circulación. Entre las 15:30 y las 16:30 horas permanecerán cerrados distintos tramos de la AC-861, en los accesos hacia As Pontes, Ferrol y Os Airíos, así como la DP-1802 en su enlace con la carretera autonómica. Asimismo, quedarán clausurados temporalmente los accesos a la estación depuradora, a Vilabella y a las instalaciones de la antigua central.

Desde la organización se pide a los vecinos que eviten desplazarse por la zona durante ese intervalo y que sigan en todo momento las indicaciones del personal encargado del operativo.

El derribo de las torres representa uno de los episodios más significativos del proceso de desmontaje de la central térmica, poniendo fin a la presencia de unas estructuras que durante décadas han formado parte del perfil de As Pontes y de la historia industrial del municipio. Una imagen que, en las últimas décadas, ha ido mutando, incluso con la creación del lago artificial en los terrenos que ocupaba la antigua mina, generando un nuevo entorno lúdico-deportivo que se ha convertido en referencia en la provincia.