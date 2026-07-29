Hallan en el castro de Esmelle, en Ferrol, una pieza de un collar de posible origen griego

Las autoridades pudieron comprobar varios de los descubrimientos de esta cuarta campaña arqueológica en el Castro de Esmelle Cedida

La cuarta campaña arqueológica en el castro de Esmelle, también conocido como Tralocastro, ha dejado uno de los hallazgos más singulares desde el inicio de las excavaciones. El equipo investigador ha encontrado una pequeña pieza de apenas un centímetro de diámetro perteneciente a un collar de cuentas de vidrio bañadas en oro que, según las primeras investigaciones, podría proceder de la isla griega de Rodas.

El descubrimiento se suma a otros materiales recuperados durante las últimas semanas en este yacimiento de Ferrol, entre los que destacan numerosos restos cerámicos. Uno de los más relevantes son varios fragmentos pertenecientes a una misma vasija decorada con motivos sogueados, una ornamentación característica de la cultura castreña.

Los trabajos, iniciados el pasado 13 de julio, recibieron este miércoles la visita institucional del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social de la Universidade da Coruña, Ana Ares; y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Martina Aneiros, entre otras autoridades.

Durante la visita, el director científico de la campaña y profesor de Historia Antigua de la Universidade da Coruña, Juan Luis Montero Fenollós, y el director técnico, el investigador del CSIC Samuel Nión Álvarez, mostraron los últimos avances de una excavación que, según explicaron, permite conocer cada vez con mayor detalle cómo vivían las comunidades castreñas, su urbanismo, su cultura material y sus relaciones comerciales.

El alcalde destacó que "campaña tras campaña, el castro de Esmelle se está convirtiendo en un referente no solo a nivel local, sino también en el ámbito de la investigación arqueológica en Galicia", al tiempo que recordó que el Concello ha renovado su colaboración con el proyecto durante cuatro años más para garantizar la continuidad de las excavaciones.

Por su parte, Ana Ares puso en valor el carácter formativo de la iniciativa, ya que permite al alumnado universitario participar en una excavación arqueológica "de primer nivel", mientras que Montero Fenollós subrayó que "cada nueva campaña confirma el enorme potencial arqueológico de este yacimiento".

Tres nuevos sectores de excavación

La campaña de este año ha abierto tres nuevas áreas de intervención: una en el acceso principal al castro, otra junto al gran edificio colectivo y una tercera en la croa, junto al primer recinto amurallado excavado.

El yacimiento, datado en la Edad del Hierro, ocupa una superficie estimada de 20.000 metros cuadrados y cuenta con tres anillos defensivos. En campañas anteriores salieron a la luz una calle pavimentada situada en la entrada principal, un edificio alargado y un torreón defensivo.

Las excavaciones continuarán durante el mes de agosto con trabajos de restauración y consolidación de las estructuras descubiertas, además de la elaboración de un plano topográfico de alta precisión de todo el recinto.

Un equipo de cerca de 20 personas

La intervención está dirigida por Juan Luis Montero Fenollós y Samuel Nión Álvarez y reúne a cerca de una veintena de personas, entre alumnado universitario, titulados recientes e investigadores de la Universidade da Coruña, la Universidade de Santiago de Compostela y la Universidad Complutense de Madrid.

La campaña está impulsada por la Universidade da Coruña y el Concello de Ferrol a través de la Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial, con el apoyo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta.

Además, el programa divulgativo "Abierto por Excavación" ofrecerá nuevas visitas guiadas gratuitas al castro los días 30 y 31 de julio. Durante el último año, el yacimiento ha recibido alrededor de 1.400 visitantes gracias a esta iniciativa.