El Concello de Ferrol autoriza el 75% de solicitudes de teletrabajo de su personal municipal

El Concello de Ferrol ha resuelto este lunes las autorizaciones de teletrabajo con un 74,6% de ellas aprobadas. En total, como informó el alcalde, José Manuel Rey Varela, esta misma mañana, se presentaron 63 solicitudes de las cuales 47 fueron aceptadas y 16 desestimadas.

Así, en la administración local se podrá compatibilizar teletrabajo y presencialidad, algo que desde el ejecutivo municipal ponen en valor para tener "una administración ágil, moderna y eficaz que permita garantizar la prestación de un servicio de calidad a los vecinos y que garantice también los derechos de los trabajadores".

Rey Varela puso en valor que la evolución de la gestión municipal obliga a contar con una mayor transversalidad en los procesos operativos internos que se trasladan a la organización. A través del Regulamento Orgánico Municipal, el gobierno local ha definido las áreas de gobierno y elaborado una relación de puestos de trabajo para configurar las estructuras de manera más eficiente.

Por otra parte, Ferrol ha creado el Foro de coordinación, formado por responsables de los servicios municipales para el seguimiento de las actuaciones transversales del Concello, con el objetivo de alcanzar un conocimiento amplio e integral del avance de la organización. Con la aprobación de hoy se podrá implementar el teletrabajo.

Así será el teletrabajo en el Concello de Ferrol

Las más de 60 personas que podrán teletrabajar deberán cumplir una serie de requisitos.

Por una parte, con carácter general, solamente habrá un día a la semana de teletrabajo y ese día no podrá ser ni lunes ni viernes, ya que el primer día se reúnen los órganos colegiados de carácter ejecutivo y los viernes se ultiman los expedientes a considerar.

Asimismo, los máximos responsables de las unidades administrativas no podrán teletrabajar los martes, día previsto para la reunión de coordinación administrativa y de fijación de objetivos.

Habrá excepciones en las que el funcionariado podrá pedir un día extra de teletrabajo y todas ellas se examinarán en función de las necesidades del servicio y la justificación presentada.

El departamento de Recursos Humanos dará traslado a la persona titular de la jefatura del servicio o departamento para que emita un informe sobre las funciones del puesto de trabajo y si es posible realizar teletrabajo en él, además de otras cuestiones. Todos estos informes deberán ser coherentes entre sí para garantizar el funcionamiento operativo transversal.

En este sentido, el alcalde subrayó que "el teletrabajo como medida de conciliación se seguirá manteniendo en el Concello de Ferrol, siempre dentro del marco establecido".

A esto añadió que en los últimos años "aumentamos 80 nuevos funcionarios en la plantilla y finalizamos la estabilización de 100 empleados, cifra que aumentó este año con la nueva RPT en vigor y las OPEs aprobadas cada año, lo que nos permite superar los 500 funcionarios, la cifra más alta en muchos años".

El mercado de Caranza ganará tres nuevos negocios

En otro orden de asuntos, el Concello ha aprobado en la reunión de la Xunta de Goberno Local la licitación de las obras para reformar los puestos 3, 4, 5 y 6 del mercado de Caranza, donde una vez finalizada la intervención se podrán instalar tres nuevos negocios.

El presupuesto es de 96.750,29 euros y, una vez adjudicadas, las obras deberán durar cuatro meses.

Estos cuatro locales se encuentran en la primera planta y tienen acceso directo desde la calle, aunque están en desuso desde hace años por el mal estado de las instalaciones.

Una vez en marcha, albergarán una florería, una mercería y un establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado.

El carril bici de Doniños a San Xurxo sumará casi 300 metros en septiembre

Otro asunto aprobado este lunes fue la adjudicación de las obras de prolongación de un tramo del carril bici de Ferrol-Doniños a San Xurxo, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencial municipal POS+Adicional.

Canarga S.L. será la encargada de sacar adelante los trabajos, con un presupuesto de 74.148,99 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El alcalde, Rey Varela, puso en valor que este tipo de actuaciones "favorecen la práctica deportiva, la movilidad sostenible y la calidad de vida de la ciudadanía".

Actualmente hay un carril bici en las inmediaciones de la playa de Doniños que finaliza en la carretera de acceso a San Xurxo. Desde ahí, los ciclistas comparten la calzada con el tráfico rodado, en una situación que disminuye su seguridad viaria.

Ahora, las obras adjudicadas permitirán prolongar el carril bici en 285 metros mediante una plataforma de 2,50 metros de anchura útil.

El proyecto incluye la ejecución de drenaje superficial mediante una pendiente transversal del 1,5% y la instalación de alcantarillas conectadas a la red de pluviales, así como la adecuación de los accesos y las señales horizontales y verticales.