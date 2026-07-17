Las obras del gastromercado de Ferrol finalizarán la próxima semana

Las obras de reforma de la pescadería del mercado de A Magdalena, en Ferrol, avanzan a buen ritmo y estarán finalizadas la próxima semana. Así lo comprobó este viernes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en una visita en la que estuvo acompañado por la concejala de Mercados, Maica García.

"Apostamos por el comercio local y por un mercado que sigue siendo un punto de encuentro para vecinos, comerciantes y visitantes", afirmó el alcalde. Este es el leitmotiv de la reforma, que contribuirá a dinamizar la actividad económica y social del centro de la ciudad a través de los puestos ya existentes y también del nuevo puesto de degustación con área de cocina y consumo, que estará a disposición de los ferrolanos y visitantes. "El gastromercado reforzará el carácter comercial, pero también la experiencia de quienes visitan este emblemático edificio", señaló Rey Varela.

La reforma de la pescadería del mercado de A Magdalena fue adjudicada por un importe total de 326.647,01 euros y cuenta con la cofinanciación de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia.

Mantener la esencia del edificio

La intervención mantiene la esencia del edificio, respetando su estructura histórica y la belleza de su cubierta metálica. Entre las actuaciones realizadas destaca la liberación de todo el espacio central, trasladando los puestos actualmente ocupados a espacios vacíos en el frente de fachada y retirando la totalidad de los puestos situados en las islas centrales. Asimismo, se eliminó el escalón existente para dejar toda la superficie a un único nivel, lo que supone una mejora de la accesibilidad.

También, se recupera la cubierta interior como elemento principal del espacio, realzando la visibilidad de las cerchas.

El espacio central contará con mobiliario fijo compuesto por amplias bancadas, pequeñas jardineras y barandillas delimitadoras, que actuarán como elementos organizadores y divisores de los dos flujos existentes en el recinto: los corredores de consumo, en torno a las bancadas de los puestos, y el corredor turístico, situado en el centro del espacio y que recorrerá el mercado de un extremo a otro.

El nuevo puesto de degustación dispondrá de una barra y se ha habilitado una zona de cocina y otra de consumo, aprovechando el espacio libre en la franja lateral del extremo suroeste. Además, se ha creado un espacio de información y taquillas. Este renovado espacio contará con nuevas puertas automáticas en los accesos norte y este, mientras que se mantendrá la puerta de madera de la fachada sur.

"Estamos construyendo un mercado preparado para el futuro, pero sin renunciar a su historia. Un espacio que conserva su valor patrimonial y que se adapta a las nuevas formas de vivir la ciudad", concluyó Rey Varela.