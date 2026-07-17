Ferrol seguirá la final del Mundial entre España y Argentina en una pantalla en la plaza de España

Ferrol volverá a poner a disposición de la ciudadanía una pantalla gigante este domingo, 19 de julio, para presenciar el partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. En esta ocasión, la cita será en la plaza de España y el encuentro podrá disfrutarse a través de una pantalla de 6x4 metros.

El partido comenzará a las 21:00 horas, aunque habrá una previa con la música de DJ Robinson Ramos a partir de las 19:00 horas. Además, se habilitará una zona para personas con movilidad reducida.

Dispositivo de seguridad

Con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes al partido, el entorno de la plaza de España permanecerá vallado. Este espacio, con un aforo máximo de 6.000 personas, contará con controles de acceso en dos puntos principales para facilitar el control del aforo e impedir la entrada de objetos prohibidos, como bebidas alcohólicas o envases y vasos de cristal.

Los accesos habilitados se situarán al inicio de las calles Galiano y Magdalena, y en el lateral de la plaza de España frente a las viviendas de Recimil, a la altura de la plaza de Sevilla.

El dispositivo contará, además, con un Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se instalará en las dependencias de la Oficina de Turismo, desde donde se coordinarán todos los servicios de emergencia y seguridad.

En el operativo participarán efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Ferrol y Protección Civil, que velarán por el correcto desarrollo del evento y por la seguridad de las personas asistentes.