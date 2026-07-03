Investigan en Ferrol a un conductor por utilizar permisos falsos

La Guardia Civil ha investigado en Ferrol a un hombre como presunto autor de delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial por conducir con permisos falsos.

El Instituto Armado, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Sector de Tráfico de Galicia, está llevando a cabo una investigación que se inició al comprobar que esta persona circulaba de manera habitual sin haber obtenido nunca una autorización para la conducción de vehículos a motor.

La Guardia Civil tenía sospechas sobre la legitimidad de sus documentos ya que, en varias ocasiones, cuando se le requirió el permiso al ser identificado, este mostraba un permiso de conducción nacional extranjero junto con un documento internacional del mismo país.

En la investigación, los agentes lograron comprobar que, desde junio del 2023 hasta la actualidad, el hombre había estado utilizando de manera habitual esta documentación falsa. En total comprobaron que lo había realizado en al menos cinco ocasiones.

Un informe pericial del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil confirmó que este permiso internacional era totalmente falso. Además, análisis técnicos determinaron que el permiso de conducción nacional extranjero asociado también había sido obtenido de manera fraudulenta en su país de procedencia.

Del mismo modo, se pudo constatar que este hombre nunca había poseído un permiso de conducción válido.

El hombre ya había sido investigado en noviembre del año pasado por unos hechos similares, aunque entonces faltaba un informe pericial definitivo.

Una vez comprobada la falsedad de los documentos que presentaba, todas las diligencias instruidas se han puesto a disposición del Tribunal de Instancia de guardia de Ferrol.