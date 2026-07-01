Adif destina otros 3,1 millones para reforzar la línea ferroviaria entre Ferrol y Viveiro

Adif ha licitado un nuevo contrato de obras por 3.131.256 euros para continuar mejorando la infraestructura de la línea de ancho métrico Ferrol-Pravia, en concreto en el tramo comprendido entre Ferrol y Viveiro, dentro de la provincia de A Coruña. La actuación se centrará en el refuerzo y reparación de seis trincheras situadas entre los puntos kilométricos 42 y 58, a lo largo de más de 15 kilómetros de recorrido.

Los trabajos incluirán la retirada de las mallas de protección existentes, el desbroce y tala de árboles, el saneamiento de los taludes, labores de limpieza y la instalación de nuevos sistemas de protección y refuerzo. El objetivo es estabilizar de forma permanente las zonas situadas junto a la plataforma ferroviaria que pueden verse afectadas por desprendimientos o movimientos de tierra provocados por episodios de lluvia u otras condiciones meteorológicas adversas.

Según Adif, estas actuaciones permitirán incrementar la fiabilidad de la infraestructura y mejorar la calidad de las circulaciones ferroviarias, reduciendo el riesgo de incidencias en este tramo de la línea.

Esta nueva inversión se suma a otras actuaciones que el administrador ferroviario viene desarrollando en la línea Ferrol-Pravia dentro de su plan de mantenimiento y renovación de la red convencional. En los últimos proyectos se han destinado cerca de nueve millones de euros a la mejora de la infraestructura de ancho métrico en Galicia.

Entre esas actuaciones figura la contratación de otros 3,4 millones de euros para reparar nueve trincheras adicionales en el mismo tramo Ferrol-Viveiro, así como más de dos millones de euros para reforzar taludes y desmontes en distintos puntos de la provincia de Lugo, especialmente en la zona de Area Longa, en Foz, y en el trayecto Viveiro-Xove.

Además, continúan en ejecución otras obras valoradas en 3,4 millones de euros para reforzar taludes entre Ortigueira y Burela, en un recorrido de 55 kilómetros que atraviesa las provincias de A Coruña y Lugo.

Estas inversiones forman parte del plan de renovación y conservación de la red ferroviaria convencional, con el objetivo de mejorar la seguridad, la fiabilidad y la calidad del servicio en una de las principales líneas de ancho métrico del norte de Galicia.