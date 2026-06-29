Los locales de Ferrol podrán colocar barras en algunas calles durante las fiestas de agosto

Ferrol contará en las fiestas del próximo mes de agosto con barras en las calles. Concretamente, se instalarán en la plaza de Armas y en la calle Real del 21 al 30 de agosto y en el parque Antón Varela el día 27.

La Xunta de Goberno Local celebrada este lunes ha aprobado la licitación para el otorgamiento de la autorización demanial para la colocación temporal de estas barras, coincidiendo con la celebración de conciertos y actividades de la programación festiva.

En estas barras se podrán vender bebidas y el propio Concello será quien otorgue las autorizaciones.

Entre los motivos esgrimidos por el gobierno local están el ofrecer una "atención adecuada" al público y evitar situaciones de venta no autorizada, además de incrementar el control municipal sobre la seguridad, limpieza y salubridad.

En la licitación aprobada hoy se establece una contraprestación con un importe mínimo de 306 euros para las barras de la plaza de Armas y calle Real y de 30,60 euros para las del parque Antón Varela. El plazo de presentación de ofertas estará abierto durante 15 días.

Obras en Camiño da Rega y el de Confurco

Otro asunto aprobado en la Xunta de Goberno Local de Ferrol fue el plan de seguridad y salud, el último trámite administrativo pendiente, para las obras de aglomerado en Camiño da Rega y en Camiño do Confurco.

Con la luz verde sobre el documento presentado por José No Mantiñán e Hijos Construcciones S.A., en los próximos días darán comienzo los trabajos en las zonas de Doniños y Prioriño. El presupuesto es de 62.920 euros y las obras se extenderán un mes.

Con ellas, como expresó en rueda de prensa el alcalde, José Manuel Rey Varela, se actuará en "dos caminos transitados principalmente por vehículos ligeros, por lo que las dos reparaciones resultan prioritarias".

Los trabajos incluyen la reparación de la superficie con una capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros, la renovación de la señalización vial vertical y horizontal, con pintura retroreflectante y señales de acero galvanizado, además del perfilado y acondicionamiento de las cunetas, todo ello para "mejorar la movilidad rural y el acceso a servicios".

180.000 euros para ayudas a clubs y entidades deportivas

Asimismo, el Concello de Ferrol ha aprobado las bases de las subvenciones para el fomento y promoción de la educación física y el deporte. Con un presupuesto de 180.000 euros, podrán optar a ellas clubs y entidades deportivas.

Concretamente, se subvencionarán actividades llevadas a cabo por este tipo de organizaciones de base de iniciación deportiva y fomento de la actividad deportiva no federada.

Entre los requisitos está tener la sede social en Ferrol, tener por objeto y el fomento y el impulso del deporte y participar en actividades y competiciones deportivas en cualquier nivel. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días.