Muere una mujer en Ferrol tras caer por un acantilado en Cabo Prior

Una mujer ha fallecido este domingo por la mañana tras caer por un acantilado en la parte inferior del Cabo Prior, en Ferrol.

Hasta el lugar acudieron de inmediato los profesionales sanitarios y un helicóptero de Salvamento, pero no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

Fue un particular quien llamó al 112 Galicia, sobre las 11:00 horas de esta mañana, para pedir ayuda. Indicaba que una mujer había caído por un acantilado, en la parte inferior de Cabo Prior, en Covas. Según relataba, tras la caída fue golpeada contra las rocas y no había manera de acceder a ella.

Además de alertar al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó una UVI móvil al lugar, los gestores del 112 Galicia pusieron los hechos en conocimiento de los Bomberos de Ferrol, Salvamento Marítimo, el Servicio de Gardacostas de Galicia y agentes de la Policía Nacional y Local.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 confirmó que, debido al fuerte golpe sufrido en la caída, la mujer había fallecido.