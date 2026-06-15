Un conato de incendio forestal moviliza a los servicios de extinción en Pontedeume (A Coruña)

Un conato de incendio forestal declarado en la tarde del domingo desplazó a los efectivos de emergencias a Pontedeume. El fuego, que quemó media hectárea, se controló rápidamente, evitando más daños.

El incendio se declaró en la parroquia de Boebre hacia las 17:55 horas y los trabajos de extinción no tuvieron que alargarse mucho tiempo.

A las 22:15 horas estaba ya extinguido sin que hubiera que lamentar daños personales o materiales.